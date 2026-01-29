В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Овьедо» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Карлос Тартье» в Овьедо.

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Овьедо – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ