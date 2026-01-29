Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Овьедо – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Овьедо
31.01.2026 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 января 2026, 20:27 |
30
0

Смотрите 31 января в 15:00 поединок 22-го тура Ла Лиги

29 января 2026, 20:27 |
30
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Овьедо» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Карлос Тартье» в Овьедо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Овьедо – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
