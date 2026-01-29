Украина. Премьер лига29 января 2026, 21:42 | Обновлено 29 января 2026, 21:59
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Клуб из Ровно готов доиграть матч на домашней арене
29 января 2026, 21:42 | Обновлено 29 января 2026, 21:59
«Металлист 1925» и «Верес» близки к компромиссу по поводу сорванного матча чемпионата Украины по футболу 2025/26 в Житомире.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, поединок может быть доигран, но при одном условии – на домашнем стадионе «Вереса» в Ровно.
Напомним, в начале декабря из-за перебоев со светом команды отыграли только 20 минут, после чего «Верес» отказался завершать матч и обратился в дисциплинарные органы. Теперь, кажется, встреча может быть доиграна весной, сообщает журналист.
Давно б так вирішили. А то мозги виносять одне одному. Все повинно вирішитися на полі, а не в кабінетах.
А якщо світло пропаде та матч не дограють, кому буде технічна поразка? Де-факто це ж Металіста домашній матч. Хто візьме відповідальність? Це Металіст буде орендувати стадіон в Ріному, і нести відповідальність за провдення матчу. Дещо абсурдна ситуація.
Показать Скрыть 1 ответ
