Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча

«Металлист 1925» и «Верес» близки к компромиссу по поводу сорванного матча чемпионата Украины по футболу 2025/26 в Житомире.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, поединок может быть доигран, но при одном условии – на домашнем стадионе «Вереса» в Ровно.

Напомним, в начале декабря из-за перебоев со светом команды отыграли только 20 минут, после чего «Верес» отказался завершать матч и обратился в дисциплинарные органы. Теперь, кажется, встреча может быть доиграна весной, сообщает журналист.