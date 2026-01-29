Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 21:42 | Обновлено 29 января 2026, 21:59
471
3

Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча

Клуб из Ровно готов доиграть матч на домашней арене

29 января 2026, 21:42 | Обновлено 29 января 2026, 21:59
471
3 Comments
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
УПЛ

«Металлист 1925» и «Верес» близки к компромиссу по поводу сорванного матча чемпионата Украины по футболу 2025/26 в Житомире.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, поединок может быть доигран, но при одном условии – на домашнем стадионе «Вереса» в Ровно.

Напомним, в начале декабря из-за перебоев со светом команды отыграли только 20 минут, после чего «Верес» отказался завершать матч и обратился в дисциплинарные органы. Теперь, кажется, встреча может быть доиграна весной, сообщает журналист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ расторг контракт с экс-игроком сборной Украины
МАРЧЕНКО: «Не хочу идти в команду выше по статусу, но мало играть»
ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ неожиданно расторг контракт с украинцем
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Украинская Премьер-лига система освещения отключение света Металлист 1925 КДК УАФ прерванные матчи Металлист 1925 - Верес Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 2
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 64
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29.01.2026, 18:06
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Лион – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 29.01.2026, 21:21
Лион – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лион – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Давно б так вирішили. А то мозги виносять одне одному. Все повинно вирішитися на полі, а не в кабінетах.
Ответить
0
vovakotik
А якщо світло пропаде та матч не дограють, кому буде технічна поразка? Де-факто це ж Металіста домашній матч.  Хто візьме відповідальність?  Це Металіст буде орендувати стадіон в Ріному, і нести відповідальність за провдення матчу. Дещо абсурдна ситуація.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем