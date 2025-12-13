Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 20:32
Коротун рассказал о ситуации с проблемным матчем

ФК Металлист 1925

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал о том, что УАФ не против доигровки матча чемпионата Украины с Вересом, но нужно согласие клуба из Ровно.

КДК УАФ на неделю отложил решение этого вопроса.

«Не хотел бы сейчас проходить по процедуре КГК, потому что это не моя прерогатива расшифровывать, как мы отстаивали свою позицию. По-моему, это должно остаться в КГК, у меня нет на это полномочий. Наша позиция неизменна: мы уверены, что сделали максимум для проведения этого матча. Мы предоставили все документы, подтверждающие это».

«Как я и говорил это неделю назад, мы уверены, что эта игра должна быть доиграна. Насколько мне известно, в УАФ не против, но для этого нужно согласие двух сторон. Пока мне неизвестно о согласии другой стороны», – сказал Коротун.

Матч не доиграли из-за проблем с освещением.

Верес хочет, чтобы харьковчанам засчитали техническое поражение из-за неготовности принимающей стороны.

Верес Ровно Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Юрий Коротун Украинская Премьер-лига КДК УАФ
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
