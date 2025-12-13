УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал о том, что УАФ не против доигровки матча чемпионата Украины с Вересом, но нужно согласие клуба из Ровно.

КДК УАФ на неделю отложил решение этого вопроса.

«Не хотел бы сейчас проходить по процедуре КГК, потому что это не моя прерогатива расшифровывать, как мы отстаивали свою позицию. По-моему, это должно остаться в КГК, у меня нет на это полномочий. Наша позиция неизменна: мы уверены, что сделали максимум для проведения этого матча. Мы предоставили все документы, подтверждающие это».

«Как я и говорил это неделю назад, мы уверены, что эта игра должна быть доиграна. Насколько мне известно, в УАФ не против, но для этого нужно согласие двух сторон. Пока мне неизвестно о согласии другой стороны», – сказал Коротун.

Матч не доиграли из-за проблем с освещением.

Верес хочет, чтобы харьковчанам засчитали техническое поражение из-за неготовности принимающей стороны.