ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером

Португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

40-летний специалист начал работать с командой с ноября2024 года, за это время он вывел ее в финале Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

Прошлый сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» Аморима завершил на 15-й позиции, а после 20 туров этого сезона шел на пятой позиции с 31 набранным очком.

Роль исполняющего обязанности главного тренера будет выполнять Даррен Флетчер.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик привлекает внимание «Манчестер Юнайтед».