ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Рубен работал с красными дьяволами с ноября 2024 года
Португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.
40-летний специалист начал работать с командой с ноября2024 года, за это время он вывел ее в финале Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.
Прошлый сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» Аморима завершил на 15-й позиции, а после 20 туров этого сезона шел на пятой позиции с 31 набранным очком.
Роль исполняющего обязанности главного тренера будет выполнять Даррен Флетчер.
Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик привлекает внимание «Манчестер Юнайтед».
Так бесит. Такие тренеры лучше в средних клубах себя проявляют