Англия
05 января 2026, 12:18 | Обновлено 05 января 2026, 12:33
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером

Рубен работал с красными дьяволами с ноября 2024 года

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский специалист Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

40-летний специалист начал работать с командой с ноября2024 года, за это время он вывел ее в финале Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

Прошлый сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» Аморима завершил на 15-й позиции, а после 20 туров этого сезона шел на пятой позиции с 31 набранным очком.

Роль исполняющего обязанности главного тренера будет выполнять Даррен Флетчер.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик привлекает внимание «Манчестер Юнайтед».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Glor
Только вопрос. Зачем у Спортинга увели?
Так бесит. Такие тренеры лучше в средних клубах себя проявляют
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
О, ну теперь заиграют. Скорее всего посрался с руководством, вместо жадных Глейзеров пришел высокомерный Рэтклифф со своим "видением". Сейчас самый тупой тайминг для увольнения за все 1 с гаком лет Аморима в МЮ.
Ответить
-1
