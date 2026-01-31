Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
31 января 2026, 04:24 | Обновлено 31 января 2026, 05:00
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 31 января в 19:30 по Киеву

Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января, в рамках Бундеслиги между собой сыграют Гамбург – Бавария. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Гамбург

«Динозавры» имеют солидную футбольную историю, но золотые их времена давно позади. Сейчас Гамбург является новичком Бундеслиги, который пытается сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда занимает 14-ю строчку в чемпионате, имея три очка отрыва от опасной зоны, при этом есть игра в запасе, что важно в такой ситуации.

В последнем туре Гамбург в скучном матче расписал мировую на выезде с одним из прямых конкурентов Санкт-Паули – 0:0, матч действительно был скучным и счет закономерный. Серия без побед клуба уже достигла пяти матчей, за этот период удалось набрать всего три очка. У команды есть проблемы с атакой, всего 17 мячей в 18 встречах. Восемь игроков не смогут помочь партнерам в этом противостоянии

Бавария

Немецкий гранд уверенно захватил лидерство в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. Перевес над конкурентами был больше, но в последнем туре подопечные Компани потерпели первое поражение в чемпионате, сенсационно уступив дома Аугсбургу – 1:2. В том матче баварцы действительно играли слишком вяло, за что и были наказаны.

Команда на этой неделе обыграла на выезде ПСВ в Лиге чемпионов, что позволило завершить основной этап на втором месте, и пробиться напрямую в 1/8 финала турнира. Хоть у Баварии бывают осечки, команда находится в отличной форме, пытаясь выигрывать каждый матч. У клуба две кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

В первом круге Бавария легко выиграла дома со счетом 5:0, причем четыре мяча хозяева забили за первые полчаса игры.

Прогноз

Букмекеры ожидаемо отдают преимущество Баварии, которая постарается реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате. У Гамбурга своя мотивация, надо цепляться за очки, чтоб остаться в сильнейшем немецком дивизионе. Баварцы постараются доминировать и взять три очка, на одном забитом мяче они точно не остановятся. Поставлю на успех гостей с форой -1,5 гола за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Гамбург
31 января 2026
19:30
Бавария
Гамбург Бавария чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Бундеслига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
