Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.01.2026 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 января 2026, 20:16 | Обновлено 29 января 2026, 20:17
12
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 22:00 матч чемпионата Англии

29 января 2026, 20:16 | Обновлено 29 января 2026, 20:17
12
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 31 января, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Ньюкасл
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Луис ЭНРИКЕ: «Сафонов? Вы увидите мои решения в будущем»
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль - Ньюкасл
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 50
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
Футбол | 29 января 2026, 17:59 0
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ

Есть ли шанс у Крупского?

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 12
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем