Англия29 января 2026, 20:16 | Обновлено 29 января 2026, 20:17
12
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 22:00 матч чемпионата Англии
29 января 2026, 20:16 | Обновлено 29 января 2026, 20:17
12
0
В субботу, 31 января, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – НьюкаслСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2026, 00:05 50
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке
Футбол | 29 января 2026, 17:59 0
Есть ли шанс у Крупского?
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Футбол | 29.01.2026, 07:45
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Комментарии 0
Популярные новости
28.01.2026, 16:57 14
28.01.2026, 11:50 6
29.01.2026, 06:47 12
29.01.2026, 06:23 3
28.01.2026, 06:02 6
29.01.2026, 01:44 4
28.01.2026, 08:45 9