Украинский тренер: «Представляете, если бы Трубин забил Лунину»

Известный в прошлом вратарь, а ныне тренер в структуре Черноморца Евгений Боровик оценил интересную ситуацию между вратарями Бенфики и Реала Анатолием Трубины и Андреем Луниным.

Вчера Трубин забил гол в ворота Реала, однако играл кипер Тибо Куртуа.

– Сейчас Анатолий Трубин является одним из вратарей национальной сборной Украины. Его позиция в команде Сергея Реброва бесспорна?

– На данный момент – да, она бесспорна. Ведь Анатолий играет на европейской арене, имеет постоянную игровую практику в Бенфике. А это огромный плюс для вратаря сборной, который к тому же регулярно участвует в международных матчах своей команды. В отличие от Трубина не все привлекаемые в нашу национальную команду вратари имеют игровую практику на евроарене. Взять того же Лунина.

За ним не понаблюдаешь, он очень редко появляется в составе «Реала». Вот если предположить, что против Бенфики играл бы именно Лунин, то вообще получилось бы очень феерично: украинец забил украинцу. Это был бы настоящий фурор.