Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Представляете, если бы Трубин забил Лунину»
Лига чемпионов
29 января 2026, 19:16 | Обновлено 29 января 2026, 19:22
Украинский тренер: «Представляете, если бы Трубин забил Лунину»

Боровик оценил гол Анатолия в ворота Реала

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный в прошлом вратарь, а ныне тренер в структуре Черноморца Евгений Боровик оценил интересную ситуацию между вратарями Бенфики и Реала Анатолием Трубины и Андреем Луниным.

Вчера Трубин забил гол в ворота Реала, однако играл кипер Тибо Куртуа.

– Сейчас Анатолий Трубин является одним из вратарей национальной сборной Украины. Его позиция в команде Сергея Реброва бесспорна?

– На данный момент – да, она бесспорна. Ведь Анатолий играет на европейской арене, имеет постоянную игровую практику в Бенфике. А это огромный плюс для вратаря сборной, который к тому же регулярно участвует в международных матчах своей команды. В отличие от Трубина не все привлекаемые в нашу национальную команду вратари имеют игровую практику на евроарене. Взять того же Лунина.

За ним не понаблюдаешь, он очень редко появляется в составе «Реала». Вот если предположить, что против Бенфики играл бы именно Лунин, то вообще получилось бы очень феерично: украинец забил украинцу. Это был бы настоящий фурор.

По теме:
Рух на два месяца потерял лидера обороны
ВИДЕО. Трубин получил признание от УЕФА после матча с Реалом
ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов
Бенфика интервью Реал Мадрид Анатолий Трубин инсайд Евгений Боровик Андрей Лунин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
odiniznashih
Сказали бы что Лунин специально пропустил назло Реалу.
