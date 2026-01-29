Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дисквалификации и штрафы. Сенегал и Марокко наказаны за скандал на КАН
Кубок африканских наций
29 января 2026, 20:19 | Обновлено 29 января 2026, 20:23
183
0

Дисквалификации и штрафы. Сенегал и Марокко наказаны за скандал на КАН

КАФ жестко наказала игроков и федерации

29 января 2026, 20:19 | Обновлено 29 января 2026, 20:23
183
0
Дисквалификации и штрафы. Сенегал и Марокко наказаны за скандал на КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

Дисциплинарная комиссия Африканской конфедерации футбола (КАФ) наложила санкции на Футбольную федерацию Сенегала (FSF), Королевскую марокканскую футбольную федерацию (FRMF), а также на отдельных игроков и официальных лиц за скандал во время финала Кубка африканских наций.

Решения Дисциплинарной комиссии КАФ:

1. Относительно Футбольной федерации Сенегала:

  • Дисквалификация главного тренера сборной Сенегала Папе Буна Тиава на пять официальных матчей КАФ за его неспортивное поведение, нарушающее принципы честной игры и добросовестности, а также за дискредитацию матча.
  • Папе Буна Тиав также оштрафован на 100 000 долларов США.
  • Игрок сборной Сенегала Илиман Шейх Барой Ндиайе дисквалифицирован на два официальных матча КАФ за неспортивное поведение по отношению к судье.
  • Игрок сборной Сенегала Исмаила Сарр дисквалифицирован на два официальных матча КАФ за неспортивное поведение по отношению к судье.
  • Футбольная федерация Сенегала оштрафована на 300 000 долларов США за ненадлежащее поведение болельщиков, что дискредитировало матч и нарушало принципы честной игры и добросовестности.
  • FSF также оштрафована на 300 000 долларов США за неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, нарушающее принципы честной игры, лояльности и добросовестности, которое дискредитировало матч.
  • FSF оштрафована на 15 000 долларов США за нарушения национальной команды, из-за того что пятеро игроков получили предупреждения.

2. Относительно Королевской марокканской футбольной федерации:

  • Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими дисквалифицирован на два официальных матча КАФ, один из которых отложен на один год с даты решения, за неспортивное поведение.
  • Игрок сборной Марокко Исмаель Сайбари дисквалифицирован на три официальных матча КАФ за неспортивное поведение.
  • Исмаель Сайбари также оштрафован на 100 000 долларов США.
  • FRMF оштрафована на 200 000 долларов США за ненадлежащее поведение болбоев на стадионе во время матча.
  • FRMF оштрафована на 100 000 долларов США за ненадлежащее поведение игроков и тренерского штаба, которые вмешались в зону просмотра VAR и препятствовали работе судьи, что нарушает принципы честной игры и добросовестности (статьи 82 и 83 Дисциплинарного кодекса КАФ).
  • FRMF оштрафована на 15 000 долларов США за использование лазеров болельщиками во время матча.

3. Относительно протеста, поданного Марокко по поводу нарушений Сенегалом статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций:

  • Дисциплинарная комиссия КАФ отклонила протест Марокко относительно предполагаемых нарушений Сенегалом статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций в финале Кубка африканских наций.
По теме:
Два футболиста Реала дисквалифицированы на следующий матч Лиги чемпионов
ПСВ – Бавария – 1:2. Трудная победа Компани и Ко. Видео голов и обзор
Ванат и еще три игрока Жироны могут получить дисквалификацию в Ла Лиге
сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций дисквалификация штрафы Пап Тиав Илиман Ндиайе Исмаила Сарр Ашраф Хакими Исмаэль Сайбари
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 50
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Футбол | 29 января 2026, 17:10 0
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда

Кристал Пэлас договорился о переходе Ларсена

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 29.01.2026, 17:22
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем