Дисквалификации и штрафы. Сенегал и Марокко наказаны за скандал на КАН

Дисциплинарная комиссия Африканской конфедерации футбола (КАФ) наложила санкции на Футбольную федерацию Сенегала (FSF), Королевскую марокканскую футбольную федерацию (FRMF), а также на отдельных игроков и официальных лиц за скандал во время финала Кубка африканских наций.

Решения Дисциплинарной комиссии КАФ:

1. Относительно Футбольной федерации Сенегала:

Дисквалификация главного тренера сборной Сенегала Папе Буна Тиава на пять официальных матчей КАФ за его неспортивное поведение, нарушающее принципы честной игры и добросовестности, а также за дискредитацию матча.

Папе Буна Тиав также оштрафован на 100 000 долларов США.

Игрок сборной Сенегала Илиман Шейх Барой Ндиайе дисквалифицирован на два официальных матча КАФ за неспортивное поведение по отношению к судье.

Игрок сборной Сенегала Исмаила Сарр дисквалифицирован на два официальных матча КАФ за неспортивное поведение по отношению к судье.

Футбольная федерация Сенегала оштрафована на 300 000 долларов США за ненадлежащее поведение болельщиков, что дискредитировало матч и нарушало принципы честной игры и добросовестности.

FSF также оштрафована на 300 000 долларов США за неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, нарушающее принципы честной игры, лояльности и добросовестности, которое дискредитировало матч.

FSF оштрафована на 15 000 долларов США за нарушения национальной команды, из-за того что пятеро игроков получили предупреждения.

2. Относительно Королевской марокканской футбольной федерации:

Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими дисквалифицирован на два официальных матча КАФ, один из которых отложен на один год с даты решения, за неспортивное поведение.

Игрок сборной Марокко Исмаель Сайбари дисквалифицирован на три официальных матча КАФ за неспортивное поведение.

Исмаель Сайбари также оштрафован на 100 000 долларов США.

FRMF оштрафована на 200 000 долларов США за ненадлежащее поведение болбоев на стадионе во время матча.

FRMF оштрафована на 100 000 долларов США за ненадлежащее поведение игроков и тренерского штаба, которые вмешались в зону просмотра VAR и препятствовали работе судьи, что нарушает принципы честной игры и добросовестности (статьи 82 и 83 Дисциплинарного кодекса КАФ).

FRMF оштрафована на 15 000 долларов США за использование лазеров болельщиками во время матча.

3. Относительно протеста, поданного Марокко по поводу нарушений Сенегалом статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций: