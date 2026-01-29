Дисквалификации и штрафы. Сенегал и Марокко наказаны за скандал на КАН
КАФ жестко наказала игроков и федерации
Дисциплинарная комиссия Африканской конфедерации футбола (КАФ) наложила санкции на Футбольную федерацию Сенегала (FSF), Королевскую марокканскую футбольную федерацию (FRMF), а также на отдельных игроков и официальных лиц за скандал во время финала Кубка африканских наций.
Решения Дисциплинарной комиссии КАФ:
1. Относительно Футбольной федерации Сенегала:
- Дисквалификация главного тренера сборной Сенегала Папе Буна Тиава на пять официальных матчей КАФ за его неспортивное поведение, нарушающее принципы честной игры и добросовестности, а также за дискредитацию матча.
- Папе Буна Тиав также оштрафован на 100 000 долларов США.
- Игрок сборной Сенегала Илиман Шейх Барой Ндиайе дисквалифицирован на два официальных матча КАФ за неспортивное поведение по отношению к судье.
- Игрок сборной Сенегала Исмаила Сарр дисквалифицирован на два официальных матча КАФ за неспортивное поведение по отношению к судье.
- Футбольная федерация Сенегала оштрафована на 300 000 долларов США за ненадлежащее поведение болельщиков, что дискредитировало матч и нарушало принципы честной игры и добросовестности.
- FSF также оштрафована на 300 000 долларов США за неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, нарушающее принципы честной игры, лояльности и добросовестности, которое дискредитировало матч.
- FSF оштрафована на 15 000 долларов США за нарушения национальной команды, из-за того что пятеро игроков получили предупреждения.
2. Относительно Королевской марокканской футбольной федерации:
- Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими дисквалифицирован на два официальных матча КАФ, один из которых отложен на один год с даты решения, за неспортивное поведение.
- Игрок сборной Марокко Исмаель Сайбари дисквалифицирован на три официальных матча КАФ за неспортивное поведение.
- Исмаель Сайбари также оштрафован на 100 000 долларов США.
- FRMF оштрафована на 200 000 долларов США за ненадлежащее поведение болбоев на стадионе во время матча.
- FRMF оштрафована на 100 000 долларов США за ненадлежащее поведение игроков и тренерского штаба, которые вмешались в зону просмотра VAR и препятствовали работе судьи, что нарушает принципы честной игры и добросовестности (статьи 82 и 83 Дисциплинарного кодекса КАФ).
- FRMF оштрафована на 15 000 долларов США за использование лазеров болельщиками во время матча.
3. Относительно протеста, поданного Марокко по поводу нарушений Сенегалом статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций:
- Дисциплинарная комиссия КАФ отклонила протест Марокко относительно предполагаемых нарушений Сенегалом статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций в финале Кубка африканских наций.
