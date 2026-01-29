Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов оценил игру голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина не только за его шикарный гол в ворота «Реала», но за непосредственную работу у своих ворот.

– Конечно, сейчас все оценивают игру Трубина через призму забитого им мяча, – сказал Худжамов. – Но, возможно, не многие обратят внимание на то, что это был уверенный матч со стороны Анатолия у своих ворот. Сама «Бенфика» вышла на игру, заряженной на победу, не отсиживаясь в обороне. Зачастую такое случается, когда команда уверена в своем голкипере.

Не думаю, что в пропущенных мячах можно что-то предъявить вратарю. Два удара от Килиана Мбаппе были непростыми. При этом нужно понимать, что все это отрабатывается. Крайне сложно было что-то сделать в этой ситуации.

Что касается забитого мяча, то здесь, прежде всего, основным фактором стала точка, в которую входил Анатолий, она самая опасная для вратаря. Помог Трубину и его рост. При этом нужно отметить классную передачу со штрафного от Аурснеса. «Реал» к тому времени имел на двух игроков меньше, поэтому, возможно, у них и случилась неразбериха в обороне.