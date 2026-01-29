Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Лига чемпионов
29 января 2026, 18:06
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»

Рустам Худжамов дал оценку игре украинского вратаря в матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал»

Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов оценил игру голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина не только за его шикарный гол в ворота «Реала», но за непосредственную работу у своих ворот.

– Конечно, сейчас все оценивают игру Трубина через призму забитого им мяча, – сказал Худжамов. – Но, возможно, не многие обратят внимание на то, что это был уверенный матч со стороны Анатолия у своих ворот. Сама «Бенфика» вышла на игру, заряженной на победу, не отсиживаясь в обороне. Зачастую такое случается, когда команда уверена в своем голкипере.

Не думаю, что в пропущенных мячах можно что-то предъявить вратарю. Два удара от Килиана Мбаппе были непростыми. При этом нужно понимать, что все это отрабатывается. Крайне сложно было что-то сделать в этой ситуации.

Что касается забитого мяча, то здесь, прежде всего, основным фактором стала точка, в которую входил Анатолий, она самая опасная для вратаря. Помог Трубину и его рост. При этом нужно отметить классную передачу со штрафного от Аурснеса. «Реал» к тому времени имел на двух игроков меньше, поэтому, возможно, у них и случилась неразбериха в обороне.

Комментарии 5
Andromed
Трубін як досвідчений форвард зіграв, якщо в збірній будуть проблеми в нападі то будем знати до кого звертатися)
Гнус
Дорогие товарищи! А помните как наш Шовковский динамовское сердце, знал куда бежать, когда ему забивал словенец Ачимович. Тот гол Ачимовича, это как победа для всех нас опзжшников на 9 мая! Слава СаШо! Слава Шубам! Слава динамовским сердцам! И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
Mac_Gyver
Добре що за Реал стояв Куртуа, а не Лунін.
OKs100
У Реала зачем-то форвард во время стандарта стоял где-то на половине поля Бенфики. В итоге во вратарской было в два раза больше игроков Бенфики, чем Реала.
