Когда играют Синнер и Джокович? Расписание матчей на Aus Open на 30 января
В пятницу в Мельбурне состоится финал в миксте и полуфиналы в одиночном разряде
30 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде, финал в миксте, а также продолжатся поединки на юниорских турнирах.
Все представители Украины уже покинули турнир – последней была Элина Свитолина, которая 29 числа в полуфинале уступила Арине Соболенко.
В пятницу на Rod Laver Arena состоятся три поединка.
Расписание матчей на Rod Laver Arena на 30 января:
- 03:00: Оливия Гадеки / Джон Пирс – Кристина Младенович / Мануэль Гинар
- 05:30: Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3[
- 10:30: Новак Джокович [4] – Янник Синнер [2]
