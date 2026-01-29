Когда играют Синнер и Джокович? Расписание матчей на Aus Open на 30 января

30 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде, финал в миксте, а также продолжатся поединки на юниорских турнирах.

Все представители Украины уже покинули турнир – последней была Элина Свитолина, которая 29 числа в полуфинале уступила Арине Соболенко.

В пятницу на Rod Laver Arena состоятся три поединка.

Расписание матчей на Rod Laver Arena на 30 января: