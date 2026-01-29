Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
29 января 2026, 18:58
Когда играют Синнер и Джокович? Расписание матчей на Aus Open на 30 января

В пятницу в Мельбурне состоится финал в миксте и полуфиналы в одиночном разряде

Когда играют Синнер и Джокович? Расписание матчей на Aus Open на 30 января
30 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде, финал в миксте, а также продолжатся поединки на юниорских турнирах.

Все представители Украины уже покинули турнир – последней была Элина Свитолина, которая 29 числа в полуфинале уступила Арине Соболенко.

В пятницу на Rod Laver Arena состоятся три поединка.

Расписание матчей на Rod Laver Arena на 30 января:

  • 03:00: Оливия Гадеки / Джон Пирс – Кристина Младенович / Мануэль Гинар
  • 05:30: Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3[
  • 10:30: Новак Джокович [4] – Янник Синнер [2]
По теме:
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»
СОБОЛЕНКО: Уважаю Элину как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
