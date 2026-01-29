ВИДЕО. Трубин получил признание от УЕФА после матча с Реалом
Гол Анатолия в ворота «Реала» признан лучшим в восьмом туре Лиги чемпионов
Точный удар украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» признан лучшим голом недели Лиги чемпионов.
На 90+8-й минуте матча между португальским и испанским грандом 24-летнему футболисту удалось забить четвертый гол «орлов», который вывел команду в плей-офф главного еврокубка.
На награду также претендовали голы Федерико Димарко в ворота дортмундской «Боруссии», точный удар Жоау Педро по воротам «Наполи» и забитый мяч Драгомира в игре с «Славией».
Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» приняли важное решение после победы над «Реалом» с голом Трубина.
