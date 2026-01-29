Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Трубин получил признание от УЕФА после матча с Реалом
Лига чемпионов
29 января 2026, 20:19 | Обновлено 29 января 2026, 20:20
ВИДЕО. Трубин получил признание от УЕФА после матча с Реалом

Гол Анатолия в ворота «Реала» признан лучшим в восьмом туре Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Точный удар украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» признан лучшим голом недели Лиги чемпионов.

На 90+8-й минуте матча между португальским и испанским грандом 24-летнему футболисту удалось забить четвертый гол «орлов», который вывел команду в плей-офф главного еврокубка.

На награду также претендовали голы Федерико Димарко в ворота дортмундской «Боруссии», точный удар Жоау Педро по воротам «Наполи» и забитый мяч Драгомира в игре с «Славией».

Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» приняли важное решение после победы над «Реалом» с голом Трубина.

Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может остаться без клуба
Металлист 1925 – Монреаль – 3:2. Забили на 117-й. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов
Бенфика Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Фредрик Эурснес Бенфика - Реал лучший гол
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
