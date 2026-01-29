Последний тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание, турнирная таблица
Вечером 29 января пройдут 18 матчей 8-го тура Лиги Европы
Вечером 29 января пройдут матчи 8-го тура основного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день одновременно, в 22:00 по киевскому времени, состоятся все 18 матчей тура.
В 8-м туре интерес представляют матчи: Ноттингем Форест – Ференцварош, Панатинаикос – Рома, Астон Вилла – РБ Зальцбург, Порту – Рейнджерс
Украинские футболисты в этом раунде не сыграют. Форвард Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию, а Александр Зинченко исключен из заявки Ноттингем Форест.
Турнирное положение: Лион, Астон Вилла (по 18 очков), Фрайбург (17), Мидтьюлланд, Брага (по 16), Рома, Ференцварош (по 15), Бетис, Порту (по 14), Генк, Црвена Звезда (по 13), ПАОК, Штутгарт, Сельта, Болонья (по 12), Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Фенербахче, Панатинаикос (по 11).
Эти 19 команд гарантировали себе путевку в плей-офф. Лион и Астон Вилла с 18 очками досрочно вышли в 1/8 финала напрямую.
По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
8-й тур, 29 января 2026
Расписание матчей
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия)
- 22:00. Базель (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. Бетис (Испания) – Фейенорд (Нидерланды)
- 22:00. Генк (Бельгия) – Мальме (Швеция)
- 22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Брага (Португалия)
- 22:00. Лилль (Франция) – Фрайбург (Германия)
- 22:00. Лион (Франция) – ПАОК (Греция)
- 22:00. Лудогорец (Болгария) – Ницца (Франция)
- 22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Болонья (Италия)
- 22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия)
- 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия)
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия)
- 22:00. Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Утрехт (Нидерланды)
- 22:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Фенербахче (Турция)
- 22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Сельта (Испания)
- 22:00. Штурм Грац (Австрия) – Бранн (Норвегия)
- 22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лион
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|29.01.26 22:00 Лион - ПАОК22.01.26 Янг Бойз 0:1 Лион11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Лион 2:0 Базель
|18
|2
|Астон Вилла
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|29.01.26 22:00 Астон Вилла - РБ Зальцбург22.01.26 Фенербахче 0:1 Астон Вилла11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла
|18
|3
|Фрайбург
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|29.01.26 22:00 Лилль - Фрайбург22.01.26 Фрайбург 1:0 Маккаби Тель-Авив11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт
|17
|4
|Мидтьюлланд
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|29.01.26 22:00 Мидтьюлланд - Динамо Загреб22.01.26 Бранн 3:3 Мидтьюлланд11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд
|16
|5
|Брага
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|29.01.26 22:00 Гоу Эхед Иглс - Брага22.01.26 Брага 1:0 Ноттингем Форест11.12.25 Ницца 0:1 Брага27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда
|16
|6
|Рома
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|29.01.26 22:00 Панатинаикос - Рома22.01.26 Рома 2:0 Штутгарт11.12.25 Селтик 0:3 Рома27.11.25 Рома 2:1 Мидтьюлланд06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень
|15
|7
|Ференцварош
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|29.01.26 22:00 Ноттингем Форест - Ференцварош22.01.26 Ференцварош 1:1 Панатинаикос11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош
|15
|8
|Бетис
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|29.01.26 22:00 Бетис - Фейеноорд22.01.26 ПАОК 2:0 Бетис11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Бетис 2:0 Лион23.10.25 Генк 0:0 Бетис
|14
|9
|Порту
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|29.01.26 22:00 Порту - Глазго Рейнджерс22.01.26 Виктория Пльзень 1:1 Порту11.12.25 Порту 2:1 Мальмё27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту
|14
|10
|Генк
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|29.01.26 22:00 Генк - Мальмё22.01.26 Утрехт 0:2 Генк11.12.25 Мидтьюлланд 1:0 Генк27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Брага 3:4 Генк23.10.25 Генк 0:0 Бетис
|13
|11
|Црвена Звезда
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|29.01.26 22:00 Црвена Звезда - Сельта22.01.26 Мальмё 0:1 Црвена Звезда11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Брага 2:0 Црвена Звезда
|13
|12
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|29.01.26 22:00 Лион - ПАОК22.01.26 ПАОК 2:0 Бетис11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК
|12
|13
|Штутгарт
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|29.01.26 22:00 Штутгарт - Янг Бойз22.01.26 Рома 2:0 Штутгарт11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт
|12
|14
|Сельта
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|29.01.26 22:00 Црвена Звезда - Сельта22.01.26 Сельта 2:1 Лилль11.12.25 Сельта 1:2 Болонья27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Сельта 2:1 Ницца
|12
|15
|Болонья
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|29.01.26 22:00 Маккаби Тель-Авив - Болонья22.01.26 Болонья 2:2 Селтик11.12.25 Сельта 1:2 Болонья27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья
|12
|16
|Ноттингем Форест
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|29.01.26 22:00 Ноттингем Форест - Ференцварош22.01.26 Брага 1:0 Ноттингем Форест11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Ноттингем Форест 2:0 Порту
|11
|17
|Виктория Пльзень
|7
|2
|5
|0
|7 - 3
|29.01.26 22:00 Базель - Виктория Пльзень22.01.26 Виктория Пльзень 1:1 Порту11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень27.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фрайбург06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Рома 1:2 Виктория Пльзень
|11
|18
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|29.01.26 22:00 ФКСБ - Фенербахче22.01.26 Фенербахче 0:1 Астон Вилла11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче27.11.25 Фенербахче 1:1 Ференцварош06.11.25 Виктория Пльзень 0:0 Фенербахче23.10.25 Фенербахче 1:0 Штутгарт
|11
|19
|Панатинаикос
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|29.01.26 22:00 Панатинаикос - Рома22.01.26 Ференцварош 1:1 Панатинаикос11.12.25 Панатинаикос 0:0 Виктория Пльзень27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос
|11
|20
|Динамо Загреб
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|29.01.26 22:00 Мидтьюлланд - Динамо Загреб22.01.26 Динамо Загреб 4:1 ФКСБ11.12.25 Динамо Загреб 1:3 Бетис27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Динамо Загреб 0:3 Сельта23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб
|10
|21
|Лилль
|7
|3
|0
|4
|11 - 9
|29.01.26 22:00 Лилль - Фрайбург22.01.26 Сельта 2:1 Лилль11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль27.11.25 Лилль 4:0 Динамо Загреб06.11.25 Црвена Звезда 1:0 Лилль23.10.25 Лилль 3:4 ПАОК
|9
|22
|Бранн
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|29.01.26 22:00 Штурм Грац - Бранн22.01.26 Бранн 3:3 Мидтьюлланд11.12.25 Бранн 0:4 Фенербахче27.11.25 ПАОК 1:1 Бранн06.11.25 Болонья 0:0 Бранн23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс
|9
|23
|Янг Бойз
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|29.01.26 22:00 Штутгарт - Янг Бойз22.01.26 Янг Бойз 0:1 Лион11.12.25 Янг Бойз 1:0 Лилль27.11.25 Астон Вилла 2:1 Янг Бойз06.11.25 ПАОК 4:0 Янг Бойз23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец
|9
|24
|Селтик
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|29.01.26 22:00 Селтик - Утрехт22.01.26 Болонья 2:2 Селтик11.12.25 Селтик 0:3 Рома27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Мидтьюлланд 3:1 Селтик23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац
|8
|25
|Лудогорец
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|29.01.26 22:00 Лудогорец - Ницца22.01.26 Глазго Рейнджерс 1:0 Лудогорец11.12.25 Лудогорец 3:3 ПАОК27.11.25 Лудогорец 3:2 Сельта06.11.25 Ференцварош 3:1 Лудогорец23.10.25 Янг Бойз 3:2 Лудогорец
|7
|26
|Фейеноорд
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|29.01.26 22:00 Бетис - Фейеноорд22.01.26 Фейеноорд 3:0 Штурм Грац11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд27.11.25 Фейеноорд 1:3 Селтик06.11.25 Штутгарт 2:0 Фейеноорд23.10.25 Фейеноорд 3:1 Панатинаикос
|6
|27
|Базель
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|29.01.26 22:00 Базель - Виктория Пльзень22.01.26 РБ Зальцбург 3:1 Базель11.12.25 Базель 1:2 Астон Вилла27.11.25 Генк 2:1 Базель06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 Лион 2:0 Базель
|6
|28
|РБ Зальцбург
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|29.01.26 22:00 Астон Вилла - РБ Зальцбург22.01.26 РБ Зальцбург 3:1 Базель11.12.25 Фрайбург 1:0 РБ Зальцбург27.11.25 Болонья 4:1 РБ Зальцбург06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 РБ Зальцбург 2:3 Ференцварош
|6
|29
|ФКСБ
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|29.01.26 22:00 ФКСБ - Фенербахче22.01.26 Динамо Загреб 4:1 ФКСБ11.12.25 ФКСБ 4:3 Фейеноорд27.11.25 Црвена Звезда 1:0 ФКСБ06.11.25 Базель 3:1 ФКСБ23.10.25 ФКСБ 1:2 Болонья
|6
|30
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|29.01.26 22:00 Гоу Эхед Иглс - Брага22.01.26 Ницца 3:1 Гоу Эхед Иглс11.12.25 Лион 2:1 Гоу Эхед Иглс27.11.25 Гоу Эхед Иглс 0:4 Штутгарт06.11.25 РБ Зальцбург 2:0 Гоу Эхед Иглс23.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Астон Вилла
|6
|31
|Глазго Рейнджерс
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|29.01.26 22:00 Порту - Глазго Рейнджерс22.01.26 Глазго Рейнджерс 1:0 Лудогорец11.12.25 Ференцварош 2:1 Глазго Рейнджерс27.11.25 Глазго Рейнджерс 1:1 Брага06.11.25 Глазго Рейнджерс 0:2 Рома23.10.25 Бранн 3:0 Глазго Рейнджерс
|4
|31
|Штурм Грац
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|29.01.26 22:00 Штурм Грац - Бранн22.01.26 Фейеноорд 3:0 Штурм Грац11.12.25 Штурм Грац 0:1 Црвена Звезда27.11.25 Панатинаикос 2:1 Штурм Грац06.11.25 Штурм Грац 0:0 Ноттингем Форест23.10.25 Селтик 2:1 Штурм Грац
|4
|33
|Ницца
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|29.01.26 22:00 Лудогорец - Ницца22.01.26 Ницца 3:1 Гоу Эхед Иглс11.12.25 Ницца 0:1 Брага27.11.25 Порту 3:0 Ницца06.11.25 Ницца 1:3 Фрайбург23.10.25 Сельта 2:1 Ницца
|3
|34
|Утрехт
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|29.01.26 22:00 Селтик - Утрехт22.01.26 Утрехт 0:2 Генк11.12.25 Утрехт 1:2 Ноттингем Форест27.11.25 Бетис 2:1 Утрехт06.11.25 Утрехт 1:1 Порту23.10.25 Фрайбург 2:0 Утрехт
|1
|35
|Мальмё
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|29.01.26 22:00 Генк - Мальмё22.01.26 Мальмё 0:1 Црвена Звезда11.12.25 Порту 2:1 Мальмё27.11.25 Ноттингем Форест 3:0 Мальмё06.11.25 Мальмё 0:1 Панатинаикос23.10.25 Мальмё 1:1 Динамо Загреб
|1
|36
|Маккаби Тель-Авив
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|29.01.26 22:00 Маккаби Тель-Авив - Болонья22.01.26 Фрайбург 1:0 Маккаби Тель-Авив11.12.25 Штутгарт 4:1 Маккаби Тель-Авив27.11.25 Маккаби Тель-Авив 0:6 Лион06.11.25 Астон Вилла 2:0 Маккаби Тель-Авив23.10.25 Маккаби Тель-Авив 0:3 Мидтьюлланд
|1
Инфографика
