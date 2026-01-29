Карпаты – Вернаму. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
28 января в 16:00 встречаются Карпаты Львов и Вернаму из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра пройдет в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар
Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
