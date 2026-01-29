Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 16:00 встречаются Карпаты Львов и Вернаму из Швеции.

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра пройдет в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар

Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.

Карпаты – Вернаму. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча