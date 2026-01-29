Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
29.01.2026 18:00 - : -
Вернаму
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 14:57 | Обновлено 29 января 2026, 15:05
Карпаты – Вернаму. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Карпаты

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 16:00 встречаются Карпаты Львов и Вернаму из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра пройдет в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар

Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
