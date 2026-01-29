Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо», который ныне работает главным тренером ФК «Азия», Максим Шацких нацелился на вратаря из Украинской Премьер-лиги.

По информации ТаТоТаке, наставник клуба из Кыргызстана заинтересован в услугах голкипера ровенского «Вереса» Андрея Кожухаря, который потерял место в стартовом составе своей команды.

Ожидается, что «Азия» арендует 26-летнего футболиста на полгода с опцией выкупа после завершения сезона 2025/26.

Кожухар провел всего две игры в нынешней кампании, пропустив три мяча. В активе вратаря – пять матчей за сборную Молдовы (три из которых в квалификации на чемпионат мира 2026 года).

Контракт игрока с ровенским клубом истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

ФК «Азия» (Талас) – это киргизский футбольный клуб, который был официально создан в прошлом году и включённый в Кыргызскую Премьер-Лигу (КПЛ).