ВИДЕО. От критики до эйфории. Как Трубин свел с ума президента Бенфики
Реакция Руя Кошты на действия украинского вратаря в матче с Реалом
Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта не сдерживал эмоции после гола украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
Сначала камеры зафиксировали, как руководитель португальского клуба в конце встречи недовольно размахивал руками в момент, когда 24-летний голкипер пытался тянуть время, потому что не знал, что для выхода в плей-офф им нужно забить еще один гол.
Позже же, когда Трубин отличился таким необходимым для «Бенфики» результативным ударом, Руй Кошта не стал сдерживать эмоций. Президент лиссабонского клуба начал хлопать в ладоши и петь вместе с болельщиками.
Ранее стала известна реакция главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа на гол Трубина.
Rui Costa casi se tira en palomita desde el palco! pic.twitter.com/mDzAM8er6S— sebastian (@sebastianudo) January 29, 2026
