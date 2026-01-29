ВИДЕО. От критики до эйфории. Как Трубин свел с ума президента Бенфики

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта не сдерживал эмоции после гола украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Сначала камеры зафиксировали, как руководитель португальского клуба в конце встречи недовольно размахивал руками в момент, когда 24-летний голкипер пытался тянуть время, потому что не знал, что для выхода в плей-офф им нужно забить еще один гол.

Позже же, когда Трубин отличился таким необходимым для «Бенфики» результативным ударом, Руй Кошта не стал сдерживать эмоций. Президент лиссабонского клуба начал хлопать в ладоши и петь вместе с болельщиками.

Ранее стала известна реакция главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа на гол Трубина.

ВИДЕО. От критики к эйфории. Как Трубин свел с ума президента Бенфики