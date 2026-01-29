Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 28 января. Два спарринга Оболони, матчи Руха и Карпат
29 января 2026, 13:12 | Обновлено 29 января 2026, 13:16
Товарищеские матчи, 28 января. Два спарринга Оболони, матчи Руха и Карпат

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 28 января. Два спарринга Оболони, матчи Руха и Карпат
ФК Карпаты Львов

28 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три украинские команды.

Киевская Оболонь разными составами на сборах в Турции сыграла два товарищеских матча. Сначала пивовары сыграли вничью с Фероникели из Косово (1:1). Сергей Суханов мастерски реализовал штрафной удар, после чего соперники сравняли счет. Далее Оболонь обыграла команду Приштина из Косово (2:1). Результат обеспечили Тарас Мороз и Павел Полегенько.

Львовский Рух на своей базе в Винниках потерпел поражение от клуба Первой лиги Феникс-Мариуполь (0:2). Дубль оформил экс-игрок Руха Артур Ременяк (71 и 86 мин).

Львовские Карпаты провели третий контрольный поединок на сборах в Испании, уступив Оденсе из Дании (2:3). Голы забили: Стенио, 45, Чабан, 69 – Ганаус, 42, Сухонен, 43, Немец, 72.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 28 января 2026

  • Чако Фор Эвер (Аргентина) – Сентраль Норте (Аргентина) – 1:1
  • Йокогама (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 0:1
  • Оболонь (Украина) – Фероникели (Косово) – 1:1
  • Лиепая (Латвия) – Нымме Калью (Эстония) – 3:5
  • Вайле (Дания) – Арарат-Армения (Армения) – 2:3
  • Пара (Австралия) – Блю Иглз (Австралия) – 0:1
  • Словацко B (Чехия) – Зноймо (Чехия) – 2:1
  • Башкими (Северная Македония) – Прва Искра (Сербия) – 5:2
  • СК Будайорш (Венгрия) – Дабаш (Венгрия) – 2:1
  • Ческе Будеевице (Чехия) – Таборско (Чехия) – 1:0
  • Ракув (Польша) – Скра (Польша) – 2:1
  • Политехника Яссы (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 2:1
  • РФС (Латвия) – Трансинвест (Литва) – 2:1
  • Черно Море (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 0:1
  • Сталь Жешув (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 3:1
  • Ритеряй (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 2:1
  • Ботев Пловдив (Болгария) – Спартак (Болгария) – 1:0
  • Варта Познань (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:0
  • Волунтари (Румыния) – Пучоаса (Румыния) – 3:0
  • Дубрава (Хорватия) – Ярун (Хорватия) – 2:2
  • Эльблонг (Польша) – Ягуар Гданьск (Польша) – 5:2
  • Лудогорец II (Болгария) – Миньор Перник (Болгария) – 3:1
  • Своге (Болгария) – Марек (Болгария) – 3:3
  • Сараево (Босния и Герцеговина) – Шкендия (Северная Македония) – 2:3
  • Этыр (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 2:2
  • Полония Варшава (Польша) – Орхус Фремад (Дания) – 3:2
  • Севлиево (Болгария) – Розова Долина (Болгария) – 0:0
  • Левски (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 3:1
  • Рух (Украина) – Феникс-Мариуполь (Украина) – 0:2
  • Оболонь (Украина) – Приштина (Косово) – 2:1
  • Карпаты Львов (Украина) – Оденсе (Дания) – 2:3
  • Ракув II (Польша) – Скра (Польша) – 3:1
  • Хрваце (Хорватия) – Рудар (Черногория) – 2:0
  • Черно Море (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 1:0
  • Ботев Враца (Болгария) – Вайле (Дания) – 1:1
  • Гробничан (Хорватия) – Ориент (Хорватия) – 0:0
  • Сярка Тарнобжег (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 2:2
  • Торонто (Канада) – Инчхон (Южная Корея) – 4:1
  • Редник Кржевцы (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 1:4
  • Беловар (Хорватия) – Граничар Джурджевац (Хорватия) – 6:2
  • Навбахор Наманган (Узбекистан) – Пелистер (Северная Македония) – 2:1
  • Сент-Луис Сити (США) – Тампа-Бей (США) – 2:2
  • Фридек-Мистек (Чехия) – Опава (Чехия) – 0:3
  • Гавиржов (Чехия) – ГКС Ястшембе (Польша) – 1:1
  • Галанта (Словакия) – Спартак Трнава U19 (Словакия) – 2:0
  • Млада Болеслав B (Чехия) – Пржеперже (Чехия) – 2:4
  • Погонь Могильно (Польша) – Клечев (Польша) – 0:4
  • Аален (Германия) – Иллертиссен (Германия) – 2:1
  • Ашаффенбург (Германия) – Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – 3:4
  • ЛАК Интер (Австрия) – Маннсворт (Австрия) – 3:1
  • Гросашпах (Германия) – Филлинген (Германия) – 2:4
  • Хьюстон Динамо (США) – Цинциннати (США) – 1:1
  • Остин (США) – Луисвилл Сити (США) – 1:0
  • Брайтенрайн (Швейцария) – Мюнзинген (Швейцария) – 1:3
  • Инститьют (Северная Ирландия) – Дерри Сити (Северная Ирландия) – 1:3
  • Лос-Анджелес (США) – Портленд Тимберс (США) – 2:2

Видео матчей

