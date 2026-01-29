Товарищеские матчи, 28 января. Два спарринга Оболони, матчи Руха и Карпат

28 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три украинские команды.

Киевская Оболонь разными составами на сборах в Турции сыграла два товарищеских матча. Сначала пивовары сыграли вничью с Фероникели из Косово (1:1). Сергей Суханов мастерски реализовал штрафной удар, после чего соперники сравняли счет. Далее Оболонь обыграла команду Приштина из Косово (2:1). Результат обеспечили Тарас Мороз и Павел Полегенько.

Львовский Рух на своей базе в Винниках потерпел поражение от клуба Первой лиги Феникс-Мариуполь (0:2). Дубль оформил экс-игрок Руха Артур Ременяк (71 и 86 мин).

Львовские Карпаты провели третий контрольный поединок на сборах в Испании, уступив Оденсе из Дании (2:3). Голы забили: Стенио, 45, Чабан, 69 – Ганаус, 42, Сухонен, 43, Немец, 72.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 28 января 2026

Чако Фор Эвер (Аргентина) – Сентраль Норте (Аргентина) – 1:1

Йокогама (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 0:1

Оболонь (Украина) – Фероникели (Косово) – 1:1

Лиепая (Латвия) – Нымме Калью (Эстония) – 3:5

Вайле (Дания) – Арарат-Армения (Армения) – 2:3

Пара (Австралия) – Блю Иглз (Австралия) – 0:1

Словацко B (Чехия) – Зноймо (Чехия) – 2:1

Башкими (Северная Македония) – Прва Искра (Сербия) – 5:2

СК Будайорш (Венгрия) – Дабаш (Венгрия) – 2:1

Ческе Будеевице (Чехия) – Таборско (Чехия) – 1:0

Ракув (Польша) – Скра (Польша) – 2:1

Политехника Яссы (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 2:1

РФС (Латвия) – Трансинвест (Литва) – 2:1

Черно Море (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 0:1

Сталь Жешув (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 3:1

Ритеряй (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 2:1

Ботев Пловдив (Болгария) – Спартак (Болгария) – 1:0

Варта Познань (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:0

Волунтари (Румыния) – Пучоаса (Румыния) – 3:0

Дубрава (Хорватия) – Ярун (Хорватия) – 2:2

Эльблонг (Польша) – Ягуар Гданьск (Польша) – 5:2

Лудогорец II (Болгария) – Миньор Перник (Болгария) – 3:1

Своге (Болгария) – Марек (Болгария) – 3:3

Сараево (Босния и Герцеговина) – Шкендия (Северная Македония) – 2:3

Этыр (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 2:2

Полония Варшава (Польша) – Орхус Фремад (Дания) – 3:2

Севлиево (Болгария) – Розова Долина (Болгария) – 0:0

Левски (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 3:1

Рух (Украина) – Феникс-Мариуполь (Украина) – 0:2

Оболонь (Украина) – Приштина (Косово) – 2:1

Карпаты Львов (Украина) – Оденсе (Дания) – 2:3

Ракув II (Польша) – Скра (Польша) – 3:1

Хрваце (Хорватия) – Рудар (Черногория) – 2:0

Черно Море (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 1:0

Ботев Враца (Болгария) – Вайле (Дания) – 1:1

Гробничан (Хорватия) – Ориент (Хорватия) – 0:0

Сярка Тарнобжег (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 2:2

Торонто (Канада) – Инчхон (Южная Корея) – 4:1

Редник Кржевцы (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 1:4

Беловар (Хорватия) – Граничар Джурджевац (Хорватия) – 6:2

Навбахор Наманган (Узбекистан) – Пелистер (Северная Македония) – 2:1

Сент-Луис Сити (США) – Тампа-Бей (США) – 2:2

Фридек-Мистек (Чехия) – Опава (Чехия) – 0:3

Гавиржов (Чехия) – ГКС Ястшембе (Польша) – 1:1

Галанта (Словакия) – Спартак Трнава U19 (Словакия) – 2:0

Млада Болеслав B (Чехия) – Пржеперже (Чехия) – 2:4

Погонь Могильно (Польша) – Клечев (Польша) – 0:4

Аален (Германия) – Иллертиссен (Германия) – 2:1

Ашаффенбург (Германия) – Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – 3:4

ЛАК Интер (Австрия) – Маннсворт (Австрия) – 3:1

Гросашпах (Германия) – Филлинген (Германия) – 2:4

Хьюстон Динамо (США) – Цинциннати (США) – 1:1

Остин (США) – Луисвилл Сити (США) – 1:0

Брайтенрайн (Швейцария) – Мюнзинген (Швейцария) – 1:3

Инститьют (Северная Ирландия) – Дерри Сити (Северная Ирландия) – 1:3

Лос-Анджелес (США) – Портленд Тимберс (США) – 2:2

