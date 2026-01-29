Товарищеские матчи, 28 января. Два спарринга Оболони, матчи Руха и Карпат
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
28 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели три украинские команды.
Киевская Оболонь разными составами на сборах в Турции сыграла два товарищеских матча. Сначала пивовары сыграли вничью с Фероникели из Косово (1:1). Сергей Суханов мастерски реализовал штрафной удар, после чего соперники сравняли счет. Далее Оболонь обыграла команду Приштина из Косово (2:1). Результат обеспечили Тарас Мороз и Павел Полегенько.
Львовский Рух на своей базе в Винниках потерпел поражение от клуба Первой лиги Феникс-Мариуполь (0:2). Дубль оформил экс-игрок Руха Артур Ременяк (71 и 86 мин).
Львовские Карпаты провели третий контрольный поединок на сборах в Испании, уступив Оденсе из Дании (2:3). Голы забили: Стенио, 45, Чабан, 69 – Ганаус, 42, Сухонен, 43, Немец, 72.
Товарищеские матчи. 28 января 2026
- Чако Фор Эвер (Аргентина) – Сентраль Норте (Аргентина) – 1:1
- Йокогама (Япония) – Вегалта Сендай (Япония) – 0:1
- Оболонь (Украина) – Фероникели (Косово) – 1:1
- Лиепая (Латвия) – Нымме Калью (Эстония) – 3:5
- Вайле (Дания) – Арарат-Армения (Армения) – 2:3
- Пара (Австралия) – Блю Иглз (Австралия) – 0:1
- Словацко B (Чехия) – Зноймо (Чехия) – 2:1
- Башкими (Северная Македония) – Прва Искра (Сербия) – 5:2
- СК Будайорш (Венгрия) – Дабаш (Венгрия) – 2:1
- Ческе Будеевице (Чехия) – Таборско (Чехия) – 1:0
- Ракув (Польша) – Скра (Польша) – 2:1
- Политехника Яссы (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 2:1
- РФС (Латвия) – Трансинвест (Литва) – 2:1
- Черно Море (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 0:1
- Сталь Жешув (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 3:1
- Ритеряй (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 2:1
- Ботев Пловдив (Болгария) – Спартак (Болгария) – 1:0
- Варта Познань (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:0
- Волунтари (Румыния) – Пучоаса (Румыния) – 3:0
- Дубрава (Хорватия) – Ярун (Хорватия) – 2:2
- Эльблонг (Польша) – Ягуар Гданьск (Польша) – 5:2
- Лудогорец II (Болгария) – Миньор Перник (Болгария) – 3:1
- Своге (Болгария) – Марек (Болгария) – 3:3
- Сараево (Босния и Герцеговина) – Шкендия (Северная Македония) – 2:3
- Этыр (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 2:2
- Полония Варшава (Польша) – Орхус Фремад (Дания) – 3:2
- Севлиево (Болгария) – Розова Долина (Болгария) – 0:0
- Левски (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 3:1
- Рух (Украина) – Феникс-Мариуполь (Украина) – 0:2
- Оболонь (Украина) – Приштина (Косово) – 2:1
- Карпаты Львов (Украина) – Оденсе (Дания) – 2:3
- Ракув II (Польша) – Скра (Польша) – 3:1
- Хрваце (Хорватия) – Рудар (Черногория) – 2:0
- Черно Море (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 1:0
- Ботев Враца (Болгария) – Вайле (Дания) – 1:1
- Гробничан (Хорватия) – Ориент (Хорватия) – 0:0
- Сярка Тарнобжег (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 2:2
- Торонто (Канада) – Инчхон (Южная Корея) – 4:1
- Редник Кржевцы (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 1:4
- Беловар (Хорватия) – Граничар Джурджевац (Хорватия) – 6:2
- Навбахор Наманган (Узбекистан) – Пелистер (Северная Македония) – 2:1
- Сент-Луис Сити (США) – Тампа-Бей (США) – 2:2
- Фридек-Мистек (Чехия) – Опава (Чехия) – 0:3
- Гавиржов (Чехия) – ГКС Ястшембе (Польша) – 1:1
- Галанта (Словакия) – Спартак Трнава U19 (Словакия) – 2:0
- Млада Болеслав B (Чехия) – Пржеперже (Чехия) – 2:4
- Погонь Могильно (Польша) – Клечев (Польша) – 0:4
- Аален (Германия) – Иллертиссен (Германия) – 2:1
- Ашаффенбург (Германия) – Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – 3:4
- ЛАК Интер (Австрия) – Маннсворт (Австрия) – 3:1
- Гросашпах (Германия) – Филлинген (Германия) – 2:4
- Хьюстон Динамо (США) – Цинциннати (США) – 1:1
- Остин (США) – Луисвилл Сити (США) – 1:0
- Брайтенрайн (Швейцария) – Мюнзинген (Швейцария) – 1:3
- Инститьют (Северная Ирландия) – Дерри Сити (Северная Ирландия) – 1:3
- Лос-Анджелес (США) – Портленд Тимберс (США) – 2:2
