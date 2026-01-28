Товарищеские матчи, 27 января. Усик вышел на замену в спарринге Полесья
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
27 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели две украинские команды.
Полесье разными составами сыграло два товарищеских матча. Житомирская команда обыграла Ванкувер Вайткепс из Канады (2:0). В этой игре на замену вышел знаменитый боксер Александр Усик и провел на поле 15 минут. Голы забили Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.
Затем Полесье обыграло Стремсгодсет из Норвегии (2:1). Голами за волков отметились Богдан Леднев и Игорь Краснопир.
Кудривка сыграла вничью в матче против команды Силекс из Северной Македонии (0:0).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 27 января 2026
- Рига (Латвия) – Пюник Ереван (Армения) – 1:1
- Карловац (Хорватия) – Младост (Черногория) – 0:1
- Башкими (Сев. Македония) – Радник Биелина (Босния и Герц.) – 2:1
- Полесье Житомир (Украина) – Ванкувер Вайткепс (Канада) – 2:0
- Таурас Таураге (Литва) – Шяуляй ФА (Литва) – 2:1
- Кудривка (Украина) – Силекс (Северная Македония) – 0:0
- Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – Работнички (Сев. Македония) – 2:1
- Берое (Болгария) – Сливен (Болгария) – 13:0
- Бельско-Бяла (Польша) – Гочалковице-Здруй (Польша) – 3:1
- Вечиста Краков (Польша) – Феризай (Косово) – 2:0
- Локомотив Пловдив (Болгария) – Asia Talas (Киргизстан) – 1:0
- Посушье (Босния и Герцеговина) – Вршац (Сербия) – 1:1
- Ружомберок (Словакия) – Добруджа (Болгария) – 1:2
- Дегерфорс (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 2:1
- Дугополе (Хорватия) – Кымпулунг (Румыния) – 3:0
- Аль-Иттифак (ОАЭ) – Пюник Ереван (Армения) – 0:1
- Полесье Житомир (Украина) – Стремсгодсет (Норвегия) – 2:1
- Дойчландсбергер (Австрия) – Москирхен (Австрия) – 5:2
- Кагран (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 2:1
- Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Аллерхайлиген (Австрия) – 7:3
- Аустрия Зальцбург (Австрия) – Фридбург (Австрия) – 4:2
- Винер (Австрия) – Лангенрор (Австрия) – 1:1
- Ванлесе (Дания) – Ледее-Смерум (Дания) – 4:3
- Динамо Хельфорт (Австрия) – ТВЛ Электра (Австрия) – 1:1
- Леобендорф (Австрия) – Цветтль (Австрия) – 4:0
- Лиферинг (Австрия) – Зальфельден (Австрия) – 5:0
- Спортюнион Мауэр (Австрия) – Ляйтапродерсдорф (Австрия) – 1:0
- СФ Донау (Австрия) – Штокерау (Австрия) – 3:0
- Унтерхахинг (Германия) – Геретсрид (Германия) – 2:1
- Хеллеруп (Дания) – Исхей Болдклуб (Дания) – 3:2
- Рец (Австрия) – Лилиенфельд (Австрия) – 6:4
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После возвращения Руслана Нещерета «бело-синие» решили не выходить на трансферный рынок
Винисиус Тобиас может получить украинский паспорт