28 января 2026, 13:29 | Обновлено 28 января 2026, 13:35
Товарищеские матчи, 27 января. Усик вышел на замену в спарринге Полесья

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 27 января. Усик вышел на замену в спарринге Полесья
ФК Полесье. Александр Усик

27 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели две украинские команды.

Полесье разными составами сыграло два товарищеских матча. Житомирская команда обыграла Ванкувер Вайткепс из Канады (2:0). В этой игре на замену вышел знаменитый боксер Александр Усик и провел на поле 15 минут. Голы забили Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

Затем Полесье обыграло Стремсгодсет из Норвегии (2:1). Голами за волков отметились Богдан Леднев и Игорь Краснопир.

Кудривка сыграла вничью в матче против команды Силекс из Северной Македонии (0:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 27 января 2026

  • Рига (Латвия) – Пюник Ереван (Армения) – 1:1
  • Карловац (Хорватия) – Младост (Черногория) – 0:1
  • Башкими (Сев. Македония) – Радник Биелина (Босния и Герц.) – 2:1
  • Полесье Житомир (Украина) – Ванкувер Вайткепс (Канада) – 2:0
  • Таурас Таураге (Литва) – Шяуляй ФА (Литва) – 2:1
  • Кудривка (Украина) – Силекс (Северная Македония) – 0:0
  • Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – Работнички (Сев. Македония) – 2:1
  • Берое (Болгария) – Сливен (Болгария) – 13:0
  • Бельско-Бяла (Польша) – Гочалковице-Здруй (Польша) – 3:1
  • Вечиста Краков (Польша) – Феризай (Косово) – 2:0
  • Локомотив Пловдив (Болгария) – Asia Talas (Киргизстан) – 1:0
  • Посушье (Босния и Герцеговина) – Вршац (Сербия) – 1:1
  • Ружомберок (Словакия) – Добруджа (Болгария) – 1:2
  • Дегерфорс (Швеция) – Соллентуна (Швеция) – 2:1
  • Дугополе (Хорватия) – Кымпулунг (Румыния) – 3:0
  • Аль-Иттифак (ОАЭ) – Пюник Ереван (Армения) – 0:1
  • Полесье Житомир (Украина) – Стремсгодсет (Норвегия) – 2:1
  • Дойчландсбергер (Австрия) – Москирхен (Австрия) – 5:2
  • Кагран (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 2:1
  • Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Аллерхайлиген (Австрия) – 7:3
  • Аустрия Зальцбург (Австрия) – Фридбург (Австрия) – 4:2
  • Винер (Австрия) – Лангенрор (Австрия) – 1:1
  • Ванлесе (Дания) – Ледее-Смерум (Дания) – 4:3
  • Динамо Хельфорт (Австрия) – ТВЛ Электра (Австрия) – 1:1
  • Леобендорф (Австрия) – Цветтль (Австрия) – 4:0
  • Лиферинг (Австрия) – Зальфельден (Австрия) – 5:0
  • Спортюнион Мауэр (Австрия) – Ляйтапродерсдорф (Австрия) – 1:0
  • СФ Донау (Австрия) – Штокерау (Австрия) – 3:0
  • Унтерхахинг (Германия) – Геретсрид (Германия) – 2:1
  • Хеллеруп (Дания) – Исхей Болдклуб (Дания) – 3:2
  • Рец (Австрия) – Лилиенфельд (Австрия) – 6:4

Видео матчей

