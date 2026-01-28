Оболонь проводит спарринг с ФК Приштина. Стартовые составы

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 28 января, команда запланировала провести сразу два спарринга с командами из Косово.

В первом контрольном матче дня «Оболонь» сыграла с ФК «Фероникели» из второго по силе дивизиона чемпионата Косово. «Пивовары» открыли счет, но затем пропустили. Поединок завершился вничью 1:1.

Вторым соперником украинского клуба станет ФК «Приштина». Команда выступает в элитном дивизионе. В 18 матчах «Приштина» набрала 30 очков и в турнирной таблице идет на втором месте.

Товарищеский матч. Турция. 28 января, 15:30

«Оболонь» (Украина) – «Приштина» (Косово)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»