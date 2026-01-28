ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность
Дилетта Леотта поделилась личными кадрами
Известная итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась новыми снимками в Instagram.
На фото Леотта позирует дома в комфортном образе, демонстрируя округлившийся живот. Публикацию она подписала короткой, но очень говорящей фразой — «Growing life» («Жизнь растет»), которая мгновенно вызвала волну поздравлений в комментариях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На нескольких кадрах рядом с журналисткой появляется ее возлюбленный – голкипер «Шальке» Лорис Кариус, а также семейные моменты, которые лишь подчеркнули теплую атмосферу публикации.
Снимки быстро собрали сотни тысяч лайков, а подписчики и коллеги Леотты массово поздравляют пару с будущим пополнением в семье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро
Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне