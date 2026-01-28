Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность
Другие новости
28 января 2026, 01:34 |
56
0

ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность

Дилетта Леотта поделилась личными кадрами

28 января 2026, 01:34 |
56
0
ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась новыми снимками в Instagram.

На фото Леотта позирует дома в комфортном образе, демонстрируя округлившийся живот. Публикацию она подписала короткой, но очень говорящей фразой — «Growing life» («Жизнь растет»), которая мгновенно вызвала волну поздравлений в комментариях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На нескольких кадрах рядом с журналисткой появляется ее возлюбленный – голкипер «Шальке» Лорис Кариус, а также семейные моменты, которые лишь подчеркнули теплую атмосферу публикации.

Снимки быстро собрали сотни тысяч лайков, а подписчики и коллеги Леотты массово поздравляют пару с будущим пополнением в семье.

По теме:
ФОТО. Футболистки с наибольшим количеством подписчиков в Instagram
ФОТО. У звезды АПЛ – новая татуировка. Прямо на лице
ФОТО. Звезды клуба АПЛ попали в ДТП. Вот что с ними произошло
фото lifestyle Дилетта Леотта Лорис Кариус девушки чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 27 января 2026, 23:02 2
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 116
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Футбол | 27.01.2026, 18:22
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 64
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем