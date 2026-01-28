ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность

Известная итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась новыми снимками в Instagram.

На фото Леотта позирует дома в комфортном образе, демонстрируя округлившийся живот. Публикацию она подписала короткой, но очень говорящей фразой — «Growing life» («Жизнь растет»), которая мгновенно вызвала волну поздравлений в комментариях.

На нескольких кадрах рядом с журналисткой появляется ее возлюбленный – голкипер «Шальке» Лорис Кариус, а также семейные моменты, которые лишь подчеркнули теплую атмосферу публикации.

Снимки быстро собрали сотни тысяч лайков, а подписчики и коллеги Леотты массово поздравляют пару с будущим пополнением в семье.