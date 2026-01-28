Все было корректно. Русол пояснил, почему Карпаты распрощались с Полегенько

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему львовский клуб расторг контракт с игроком Павлом Полегенько:

«Ситуация с Полегенько очень похожа на ситуацию с Владиславом Клименко. Мы корректно разошлись, договорились о расторжении трудовых договоров из-за того, что сделали ставку на более молодых игроков: Юрия Кокодиняка и Ивана Чабана.

Мы считаем, что эти ребята – наше будущее, и мы хотели, чтобы они поехали на сборы с первой командой и находились в тренировочном процессе. Приближались и понимали требования главного тренера.

Что касается Павла и Влада, то было бы не очень хорошо, если бы мы не взяли их на сборы и оставили в Украине. Мы приняли совместное решение с ними, что нам лучше прекратить наши деловые отношения, хотели дать больше времени нашей молодежи».