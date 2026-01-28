Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арбелоа эмоционально отреагировал на слова Моуриньо перед очной встречей
Лига чемпионов
28 января 2026, 04:09 | Обновлено 28 января 2026, 04:10
Арбелоа эмоционально отреагировал на слова Моуриньо перед очной встречей

Наставник Реала прокомментировал недавнее высказывание тренера Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал недавнее высказывание Жозе Моуриньо в свой адрес. Накануне очного противостояния команд в Лиге чемпионов главный тренер «Бенфики» назвал Арбелоа одним из своих самых любимых подопечных.

О комплименте от Моуриньо

«Это признание не прошло мимо меня. Я всегда внимательно прислушивался к его словам, еще будучи игроком… Услышать такое сегодня – большая честь.

Я искренне тронут и рад, ведь для меня Жозе всегда был кем–то гораздо более значимым, чем просто руководителем на бровке. Он сыграл ключевую роль в моей жизни, и сейчас я дорожу нашей дружбой. Хочу выразить ему огромную благодарность».

О Жозе как о примере для подражания

«Безусловно, он является для меня ориентиром. Как я и отмечал ранее, пытаться копировать его бессмысленно – это путь к провалу. Мой успех возможен только в том случае, если я сохраню индивидуальность, в которой, несомненно, есть частица влияния Моуриньо.

Я стремился перенять у него как можно больше опыта. Зная его невероятную страсть к победам, я понимаю, что завтрашний матч станет настоящим испытанием», – резюмировал Арбелоа.

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Бенфика Жозе Моуриньо Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Сообщить об ошибке

