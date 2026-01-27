«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Жоао Виалле прокомментировал стык с известным боксером
Бразильский полузащитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле прокомментировал столкновение, в результате которого едва не получил травму известный боксер Александр Усик.
– Ты почти травмировал чемпиона мира. Ты очень смелый человек.
– Я сегодня прошел по лезвию ножа. Повезло, что он не разозлился, поэтому мы остались друзьями. Никаких проблем, никаких споров. Я не хотел этого.
– Ты переспрашивал его, все ли в порядке?
– Да, да, да. Три или четыре раза переспрашивал, чтобы убедиться, что все в порядке.
