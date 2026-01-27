Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 23:12 | Обновлено 27 января 2026, 23:13
2

Жоао Виалле прокомментировал стык с известным боксером

ФК Полесье

Бразильский полузащитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле прокомментировал столкновение, в результате которого едва не получил травму известный боксер Александр Усик.

– Ты почти травмировал чемпиона мира. Ты очень смелый человек.

– Я сегодня прошел по лезвию ножа. Повезло, что он не разозлился, поэтому мы остались друзьями. Никаких проблем, никаких споров. Я не хотел этого.

– Ты переспрашивал его, все ли в порядке?

– Да, да, да. Три или четыре раза переспрашивал, чтобы убедиться, что все в порядке.

Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Диванний Експерт
Вже третій раз викладають це🤮🤮🤮
Ответить
0
Saar
Ответить
0
