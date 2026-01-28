Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Бенфика
28.01.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 января 2026, 00:22 | Обновлено 28 января 2026, 00:23
108
0

Бенфика – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 28 января в 22:00 по Киеву

28 января 2026, 00:22 | Обновлено 28 января 2026, 00:23
108
0
Бенфика – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

28 января на Эштадиу да Луш пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда, казалось бы, извлекла уроки из прошлого сезона. Лето она заканчивала крайне оптимистично: в Суперкубке обыграли Спортинг, начали на внутренней арене с побед, а в квалификации Лиги чемпионов уверенно выбили Ниццу с Фенербахче. Еще и состав укрепили подписанием Судакова. Но хватило пары осечек в сентябре, с Санта-Кларой и, прежде всего, Карабахом, чтобы в Лиссабон вернулся Моуринью.

Спаситель из Жозе не получается настолько, что на прошлой неделе болельщики уже осаждали с протестами базу. При нем вылетели из обоих кубков, а в Примейре выше сейчас и Спортинг, и, особенно, Порту. В Лиге чемпионов после четырех поражений получалось в 2025-м закончить победами над Аяксом и даже Наполи. Но 0:2 в Турине с Ювентусом и тут фактически стали приговором.

Реал Мадрид

Клуб в чем-то в похожей ситуации. Только тут еще в конце прошлого сезона, до клубного чемпионата мира, убрали Анчелотти. Но в итоге и летом мало что получилось на новом турнире, и потом от Барселоны отстали на четыре очка к январю, а потом проиграли ей же в Суперкубке. Это привело ко смене наставника - но Арбелоа запомнился дебютом в виде поражения Альбасете. Впрочем, зато сейчас в Примере отставание от каталонцев сузилось до минимального.

В Лиге чемпионов испанский гранд не блещет, но свои очки собрал. Да, не получилось с англичанами, Ливерпулем и Манчестер Сити, но все без исключения остальные матчи получилось выиграть. В том числе, 6:1, с Монако - и Мбаппе отвел душу с родной командой, хотя и извинялся после забитых.

Статистика личных встреч

Даже странно, что соседи сыграли только однажды, и то в товарищеском формате - тогда, в 2012-м, уверенно выиграли португальцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.33 для Бенфики и 1.70 для Реал. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в хозяев арены. Сейчас согласимся - гости, даже без турнирной мотивации, победят тут (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
28 января 2026 -
22:00
Реал Мадрид
Победа Реала 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тренер Челси перед матчем с Наполи признался, чем его поразил Конте
Атлетико – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин Георгий Судаков Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27 января 2026, 21:40 12
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке

Шовковский жестко прошелся по ПриватБанку

Заря определилась с очередным спарринг-партнером
Футбол | 27 января 2026, 23:00 0
Заря определилась с очередным спарринг-партнером
Заря определилась с очередным спарринг-партнером

На сборах в Турции луганчане готовятся в сложных погодных условиях

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем