28 января на Эштадиу да Луш пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда, казалось бы, извлекла уроки из прошлого сезона. Лето она заканчивала крайне оптимистично: в Суперкубке обыграли Спортинг, начали на внутренней арене с побед, а в квалификации Лиги чемпионов уверенно выбили Ниццу с Фенербахче. Еще и состав укрепили подписанием Судакова. Но хватило пары осечек в сентябре, с Санта-Кларой и, прежде всего, Карабахом, чтобы в Лиссабон вернулся Моуринью.

Спаситель из Жозе не получается настолько, что на прошлой неделе болельщики уже осаждали с протестами базу. При нем вылетели из обоих кубков, а в Примейре выше сейчас и Спортинг, и, особенно, Порту. В Лиге чемпионов после четырех поражений получалось в 2025-м закончить победами над Аяксом и даже Наполи. Но 0:2 в Турине с Ювентусом и тут фактически стали приговором.

Реал Мадрид

Клуб в чем-то в похожей ситуации. Только тут еще в конце прошлого сезона, до клубного чемпионата мира, убрали Анчелотти. Но в итоге и летом мало что получилось на новом турнире, и потом от Барселоны отстали на четыре очка к январю, а потом проиграли ей же в Суперкубке. Это привело ко смене наставника - но Арбелоа запомнился дебютом в виде поражения Альбасете. Впрочем, зато сейчас в Примере отставание от каталонцев сузилось до минимального.

В Лиге чемпионов испанский гранд не блещет, но свои очки собрал. Да, не получилось с англичанами, Ливерпулем и Манчестер Сити, но все без исключения остальные матчи получилось выиграть. В том числе, 6:1, с Монако - и Мбаппе отвел душу с родной командой, хотя и извинялся после забитых.

Статистика личных встреч

Даже странно, что соседи сыграли только однажды, и то в товарищеском формате - тогда, в 2012-м, уверенно выиграли португальцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.33 для Бенфики и 1.70 для Реал. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в хозяев арены. Сейчас согласимся - гости, даже без турнирной мотивации, победят тут (коэффициент - 1,75).