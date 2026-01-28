Полесью легче договориться с Усиком, чем с Гуцуляком

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, для чего пригласил Александра Усика на сборы команды в Испании.

«Я пригласил Усика, чтобы донести команде наши ценности. С ним переговоры идут гораздо легче, чем с Гуцуляком. Я бы хотел, чтобы такие футболисты, как Гуцуляк, не уходили из команды, а таких, как Бабенко, было больше», – сказал Буткевич.

Ранее наставник «Полесья» Руслан Ротань рассказал, что доволен тем, как ему работается в команде президента Геннадия Буткевича, который обеспечивает все условия.