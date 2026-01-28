Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Полесью легче договориться с Усиком, чем с Гуцуляком

Такую информацию сообщил президент клуба Геннадий Буткевич

ФК Полесья. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, для чего пригласил Александра Усика на сборы команды в Испании.

«Я пригласил Усика, чтобы донести команде наши ценности. С ним переговоры идут гораздо легче, чем с Гуцуляком. Я бы хотел, чтобы такие футболисты, как Гуцуляк, не уходили из команды, а таких, как Бабенко, было больше», – сказал Буткевич.

Ранее наставник «Полесья» Руслан Ротань рассказал, что доволен тем, как ему работается в команде президента Геннадия Буткевича, который обеспечивает все условия.

Геннадий Буткевич Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Усик Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
