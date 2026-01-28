Ювентус бросает вызов испанским грандам в борьбе за защитника Борнмута
Руководство «бьянконери» намерено заполучить аргентинца в статусе свободного агента
Туринский «Ювентус» направил официальное предложение защитнику «Борнмута» Маркосу Сенеси.
Согласно сведениям издания Tuttosport, руководство «бьянконери» намерено заполучить аргентинца в статусе свободного агента. Сообщается, что 28–летнему игроку предложено соглашение сроком на четыре сезона с ежегодным окладом в 3 млн евро.
Поскольку Сенеси также находится в сфере интересов «Барселоны» и мадридского «Атлетико», представители Турина стремятся максимально оперативно финализировать сделку с Маркосом.
Параллельно с этим «Ювентус» проявляет интерес к Максимо Перроне. Однако в борьбе за полузащитника «Комо» туринцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Наполи», который также внимательно наблюдает за прогрессом футболиста.
