Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
28 января 2026, 02:25 | Обновлено 28 января 2026, 02:26
26
0

Ювентус бросает вызов испанским грандам в борьбе за защитника Борнмута

26
0
Туринский «Ювентус» направил официальное предложение защитнику «Борнмута» Маркосу Сенеси.

Согласно сведениям издания Tuttosport, руководство «бьянконери» намерено заполучить аргентинца в статусе свободного агента. Сообщается, что 28–летнему игроку предложено соглашение сроком на четыре сезона с ежегодным окладом в 3 млн евро.

Поскольку Сенеси также находится в сфере интересов «Барселоны» и мадридского «Атлетико», представители Турина стремятся максимально оперативно финализировать сделку с Маркосом.

Параллельно с этим «Ювентус» проявляет интерес к Максимо Перроне. Однако в борьбе за полузащитника «Комо» туринцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Наполи», который также внимательно наблюдает за прогрессом футболиста.

Михаил Олексиенко Источник: Tuttosport
