Тибо Куртуа посоветовал звезде мадридского Реала найти себе новый клуб

Ситуация Трента Александера-Арнольда в «Реале» – критическая.

Англичанин не смог адаптироваться к ритму и требованиям команды, мало играет и часто травмирован. Его выступления уже рассматривают как провал, а влияние на команду – негативное.

Капитаны «Реала» Дени Карвахаль и Тибо Куртуа считают, что продолжать ситуацию без изменений нельзя и советуют игроку уйти из клуба летом. Руководство клуба уже рассматривает варианты аренды или продажи, чтобы избежать проблем в составе и освободить финансовое пространство для новых трансферов.

В этом сезоне Трент провел 11 матчей и отдал один ассист.