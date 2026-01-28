Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 января 2026, 03:15 | Обновлено 28 января 2026, 03:16
Финальный тур ЛЧ: Моуриньо раскрыл план на игру против Реала

Тренер Бенфики сделал откровенное заявление перед матчем

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в рамках финального тура Лиги чемпионов. На данный момент лиссабонский клуб располагается на 29-й строчке общего зачета, что пока не позволяет команде претендовать на выход в плей-офф.

На вопрос о том, каким ему видится грядущее противостояние с «бланкос», Моуриньо ответил следующее:

«Делать прогнозы – занятие неблагодарное. Несмотря на обилие теорий и бесконечные дискуссии о футболе, одна вещь остается неизменной и по–настоящему захватывающей – это абсолютная непредсказуемость самой игры.

Сценарий матча невозможно предугадать на сто процентов. Вы можете детально изучать оппонента, совершенствовать действия своих подопечных и выстраивать тактический план, но фактор случайности всегда играет огромную роль.

Принимая во внимание такую специфику футбола, наша задача – максимально качественно подготовить коллектив. Мы обязаны выйти на поле с уважением к силе соперника, но при этом четко осознавать собственные возможности и преследовать конкретную цель.

Нико Отаменди уже спрашивали о раскладах в параллельных встречах… Но нам не стоит оглядываться на других. Без нашей собственной победы никакие сторонние результаты не помогут нам пройти дальше.

Только если мы наберем три очка, можно будет анализировать, сложились ли остальные обстоятельства в нашу пользу. У нас одна задача – выложиться на полную ради победы, прекрасно понимая, кто именно нам противостоит», – подчеркнул Моуриньо.

Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
