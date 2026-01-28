Источник: информация о трансфере Кононова в Александрию неправдива
Другий игрок Владислав Емец временно покинул расположение Полтавы
Слухи об интересе «Александрии» к Никите Кононову и якобы пребывании футболиста за границей не соответствуют реальности.
23-летний правый защитник не входил в сферу интересов клуба УПЛ и на данный момент продолжает находиться в расположении своего нынешнего клуба – СК «Полтава».
В то же время левый защитник Владислав Емец покинул лагерь «Полтавы», аутсайдера УПЛ. Впрочем, это не окончательное прощание.
Игрок пообещал вернуться в команду после 7 февраля, когда коллектив возобновит подготовку ко второй части сезона, сменив зальное покрытие на натуральные поля в Закарпатье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковский жестко прошелся по ПриватБанку
Украинские гранды получили штрафы