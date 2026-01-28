Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 января 2026, 03:41 | Обновлено 28 января 2026, 03:57
Источник: информация о трансфере Кононова в Александрию неправдива

Другий игрок Владислав Емец временно покинул расположение Полтавы

Источник: информация о трансфере Кононова в Александрию неправдива
ФК ЮКСА. Никита Кононов

Слухи об интересе «Александрии» к Никите Кононову и якобы пребывании футболиста за границей не соответствуют реальности.

23-летний правый защитник не входил в сферу интересов клуба УПЛ и на данный момент продолжает находиться в расположении своего нынешнего клуба – СК «Полтава».

В то же время левый защитник Владислав Емец покинул лагерь «Полтавы», аутсайдера УПЛ. Впрочем, это не окончательное прощание.

Игрок пообещал вернуться в команду после 7 февраля, когда коллектив возобновит подготовку ко второй части сезона, сменив зальное покрытие на натуральные поля в Закарпатье.

трансферы Полтава Александрия трансферы УПЛ Никита Кононов ТаТоТаке Владислав Емец учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
