Источник: информация о трансфере Кононова в Александрию неправдива

Слухи об интересе «Александрии» к Никите Кононову и якобы пребывании футболиста за границей не соответствуют реальности.

23-летний правый защитник не входил в сферу интересов клуба УПЛ и на данный момент продолжает находиться в расположении своего нынешнего клуба – СК «Полтава».

В то же время левый защитник Владислав Емец покинул лагерь «Полтавы», аутсайдера УПЛ. Впрочем, это не окончательное прощание.

Игрок пообещал вернуться в команду после 7 февраля, когда коллектив возобновит подготовку ко второй части сезона, сменив зальное покрытие на натуральные поля в Закарпатье.