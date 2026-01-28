Сане: «Пеп совершил полную перезагрузку моего футбольного мышления»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 января 2026, 03:49 | Обновлено 28 января 2026, 03:50
Вингер Галатасарая раскрыл секрет своего развития под руководством Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Галатасарая» Лерой Сане поделился воспоминаниями о том, какую роль в его профессиональном становлении сыграл Пеп Гвардиола во время их совместной работы в «Манчестер Сити». В среду команды сойдутся в Манчестере в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это главный архитектор футбола наших дней. Пеп совершил полную перезагрузку моего футбольного мышления.

Гвардиола открывает перед вами футбол с совершенно иной стороны. Его тактические принципы чрезвычайно жесткие и бескомпромиссные, однако он не просто давал мне указания – он занимался моим развитием.

Я покинул его команду, став гораздо более универсальным исполнителем, чем мог предположить в самых смелых ожиданиях», – подчеркнул Сане.

Михаил Олексиенко Источник: BBC
