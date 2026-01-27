Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид

Журналист Виктор Вацко рассказал, что в футбольных кругах обсуждалась возможность натурализации бразильских игроков «Шахтера» для выступлений за сборную Украины. Речь идет о Винисиусе Тобиасе и Педро Энрике.

Вацко отметил, что Тобиасом планируют закрыть проблемную позицию правого защитника, однако он пока не имеет права выступать за Украину из-за периода, проведенного за границей. Тобиас с 2022 по 2024 год находился в системе мадридского «Реала», где преимущественно играл за резервную команду, но также имел опыт игры за основную.

Что касается Педро Энрике, журналист подчеркнул, что вопрос украинского паспорта для игрока неактуален, поскольку он находится в расширенных списках сборной Бразилии.