Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 22:55 |
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сборы проходит хорошо, работаем в хороших условиях»

Главный тренер «Металлиста 1925» поделился впечатлениями от зимней подготовки

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сборы проходит хорошо, работаем в хороших условиях»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился впечатлениями от зимней подготовки:

– Как в целом проходят сборы, довольны ли вы темпом подготовки?

– Сборы проходят хорошо, работаем в хороших условиях. Очень довольны тем, как провели первый этап сборов, судя по проделанной работе. Это был самый сложный период для футболистов, потому что акцент больше делали на физику. Сейчас уже будем добавлять больше тактических моментов. Да, мы проиграли две игры, но ребята работали под сильными нагрузками.

– Насколько уже готова команда физически?

– Физическая готовность команды растет с каждым днем. Заметно, что ребята добавляют в этом сегменте. Я думаю, нам очень важно еще добавить, чтобы стать еще более интенсивной командой.

– Какова сейчас кадровая ситуация, все ли тренируются в общей группе?

– Были небольшие проблемы у Рашицы и Шабанова, именно поэтому они и пропустили игры. Но уже после выходного они должны присоединиться к общей группе и работать полноценно.

– Как самочувствие Крупского после игры с «Пардубице»?

– Хорошо, что у Крупского только серьезный ушиб, хотя сначала ситуация выглядела очень страшно. Слава Богу, что все обошлось.

– Во время первых двух спаррингов большинство игроков получили до часа игрового времени. Можно ли ожидать нагрузки по 90 минут ближе к окончанию сборов?

– Да, в первых матчах мы пытались дозировать игровое время, чтобы все получили примерно одинаковую нагрузку. Уже в следующих спаррингах ребята будут играть по 90 минут. Будем потихоньку готовить стартовый состав на игру против «Кривбасса».

– В команде уже есть два новичка. Можете ли вы сказать, ожидаются ли еще приобретения?

– У нас уже есть два новичка, которые с нами полноценно работают. Очень надеюсь, что еще получим 1-2 пополнения, но детали раскрывать не буду.

Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
