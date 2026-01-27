ФОТО. Как Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с ДР

Криштиану Роналду трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджина Родригес с днем рождения.

27 января Джорджине исполнилось 32 года, и по этому поводу Роналду опубликовал в соцсетях совместное фото с короткой, но эмоциональной подписью и красным сердцем: «С днем рождения, женщина моей жизни!».

Пост быстро стал вирусным, собрав сотни тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников со всего мира.

Пара вместе уже много лет и воспитывает детей, оставаясь одной из самых известных и обсуждаемых семей в мировом спорте и шоу-бизнесе. Джорджина регулярно поддерживает Роналду на матчах и публичных мероприятиях, а сам футболист не раз называл ее главной опорой в своей жизни.

Для болельщиков Роналду этот пост стал еще одним подтверждением того, что даже в разгар насыщенной карьеры он не забывает о самом важном – семье и близких людях.