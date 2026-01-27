Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с ДР
Другие новости
27 января 2026, 23:19 | Обновлено 27 января 2026, 23:20
553
0

ФОТО. Как Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с ДР

Криштиану опубликовал очень милый пост

27 января 2026, 23:19 | Обновлено 27 января 2026, 23:20
553
0
ФОТО. Как Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с ДР
X. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджина Родригес с днем рождения.

27 января Джорджине исполнилось 32 года, и по этому поводу Роналду опубликовал в соцсетях совместное фото с короткой, но эмоциональной подписью и красным сердцем: «С днем рождения, женщина моей жизни!».

Пост быстро стал вирусным, собрав сотни тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников со всего мира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе уже много лет и воспитывает детей, оставаясь одной из самых известных и обсуждаемых семей в мировом спорте и шоу-бизнесе. Джорджина регулярно поддерживает Роналду на матчах и публичных мероприятиях, а сам футболист не раз называл ее главной опорой в своей жизни.

Для болельщиков Роналду этот пост стал еще одним подтверждением того, что даже в разгар насыщенной карьеры он не забывает о самом важном – семье и близких людях.

По теме:
Усик смог удивить Криштиану Роналду
ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес день рождения lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 27 января 2026, 23:02 2
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 116
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Футбол | 27.01.2026, 18:22
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем