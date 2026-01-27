ФОТО. Как Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с ДР
Криштиану опубликовал очень милый пост
Криштиану Роналду трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджина Родригес с днем рождения.
27 января Джорджине исполнилось 32 года, и по этому поводу Роналду опубликовал в соцсетях совместное фото с короткой, но эмоциональной подписью и красным сердцем: «С днем рождения, женщина моей жизни!».
Пост быстро стал вирусным, собрав сотни тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников со всего мира.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Пара вместе уже много лет и воспитывает детей, оставаясь одной из самых известных и обсуждаемых семей в мировом спорте и шоу-бизнесе. Джорджина регулярно поддерживает Роналду на матчах и публичных мероприятиях, а сам футболист не раз называл ее главной опорой в своей жизни.
Для болельщиков Роналду этот пост стал еще одним подтверждением того, что даже в разгар насыщенной карьеры он не забывает о самом важном – семье и близких людях.
Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida! ❤️ pic.twitter.com/3FPisNMXM4— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 27, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро
Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне