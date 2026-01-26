Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 07:32
Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше

ФК Динамо. Иван Яремчук

Бывший футболист «Динамо» Иван Яремчук в октябре 2025 года был задержан в Польше после инцидента в одном из местных казино. Легендарный динамовец провел за решеткой около полутора месяцев в польской тюрьме. Впоследствии экс-защитника освободили, после чего он вышел на свободу.

Яремчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какие условия пребывания в месте лишения свободы были у него.

– Во время пребывания в польской тюрьме никаких насильственных действий к вам не применялось?

– Нет-нет, все было нормально. Со мной в тюрьме было двое украинцев, мы хорошо общались, – рассказал Яремчук.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.

Дмитрий Олийченко
