Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом
Чемпионат Италии
Рома
25.01.2026 21:45 – FT 1 : 1
Милан
Италия
С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом

Матч завершился со счетом 1:1

С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на гол «Милана» отдал легендарный хавбек Лука Модрич – мяч забил защитник Кони де Винтер. На гол «россонери» ударом с пенальти ответил Лоренцо Пеллегрини.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января
Рома – Милан – 1:1
Голы: Пеллегрини, 74 (пен.) – де Винтер, 62

Рома: Миле Свилар, Эван Н'Дика, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Даниэле Гиларди, Бриан Кристанте, Уэсли Франса, Куадио Коне (Никколо Пизилли, 59), Пауло Дибала (Лоренцо Пеллегрини, 69), Матиас Суле (Лоренсо Вентурино, 85), Дониелл Мален (Робиниу Ваз, 69)

Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Давиде Бартезаги, Лука Модрич, Самуэле Риччи (Рубен Лофтус-Чик, 79), Алексис Салемакерс (Закари Атекаме, 46), Адриен Рабио, Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич, 68), Рафаэл Леау (Никлас Фуллкруг, 68)

ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила своей фигурой
Без Довбика. Рома и Милан обнародовали стартовые составы на матч Серии A
Ювентус – Наполи – 3:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Рома - Милан Лоренцо Пеллегрини Кони де Винтер Лука Модрич Артем Довбик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
