ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16

Криштиану Роналду-младший продолжает заявлять о себе на международном уровне. Сборная Португалии U-16 принимает участие в юношеском турнире в Алгарве и уверенно обыграла сверстников из Японии – 3:0.

Сын легендарного форварда начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле на 27-й минуте. Уже во втором тайме он стал одним из героев встречи.

На 60-й минуте Роналду-младший оформил эффектный ассист. После борьбы с голкипером японцев Кенто Шульдтом он не растерялся, воспользовался ошибкой защитников и изящной передачей пяткой вывел партнера на пустые ворота.

За матчем с трибун наблюдала бабушка юного футболиста – Долореш Авейру.