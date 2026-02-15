ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16
Роналду-младший вышел на замену и сразу стал одним из самых ярких игроков матча
Криштиану Роналду-младший продолжает заявлять о себе на международном уровне. Сборная Португалии U-16 принимает участие в юношеском турнире в Алгарве и уверенно обыграла сверстников из Японии – 3:0.
Сын легендарного форварда начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле на 27-й минуте. Уже во втором тайме он стал одним из героев встречи.
На 60-й минуте Роналду-младший оформил эффектный ассист. После борьбы с голкипером японцев Кенто Шульдтом он не растерялся, воспользовался ошибкой защитников и изящной передачей пяткой вывел партнера на пустые ворота.
За матчем с трибун наблюдала бабушка юного футболиста – Долореш Авейру.
Cristiano Ronaldo Junior Back With Portugal U16 vs Japan [12/2/2026]— Ramy (@Ramy_Stats) February 12, 2026
pic.twitter.com/JjFStVfqwk
