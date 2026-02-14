Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без скандала не обошлось. Интер дожал Ювентус в итальянском дерби
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.02.2026 21:45 – FT 3 : 2
Ювентус
Италия
14 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:42
749
2

Разговоры после игры будут о решениях арбитров

Getty Images/Global Images Ukraine

С чемпионской гонкой в итальянской Серии A в этом сезоне дела обстоят довольно сложно. Потому что, если сравнивать, в прошлом году у нас была безумная интрига вплоть до заключительных туров, тогда как сейчас с каждой новой неделей позиции миланского «Интера» на вершине турнирной таблицы становятся все более прочных. А тем временем на улице уже идет двадцать пятый тур, в рамках которого команда Кристиана Киву встречалась с одним из немногих соперников, которые реально имели бы шансы остановить ее победный ход.

Речь идет о туринском «Ювентусе», история противостояний с которым у «змей» достигает таких глубин, что эти дуэли даже получили отдельное название – «Всеитальянское» дерби, или Derby d'Italia. И когда команды еще и решают важные турнирные задачи, то эти встречи автоматически становятся адскими для всех причастных.

И на этот раз едва ли не единственным, кто в итоге не прошел испытание характера на «Джузеппе Меацца», оказался главный арбитр Федерико ла Пенна, который по ходу первого тайма принял чрезвычайно скандальное решение, повлиявшее на дальнейший ход событий. Зря он это сделал, потому что это был тот случай, когда обе команды были готовы сражаться до последнего, но их только не нужно было при этом лишать паритета в условиях на футбольном поле.

Яркое начало игры удалось «Ювентусу», когда команда Лучано Спаллетти откровенно прижала соперников к чужому штрафному на первых минутах, но, как ни странно, первый результативный удар в игре нанесли именно хозяева поля. На 17 минуте прострел от Луиса Энрике с правого фланга штрафной в свои ворота случайно переправил Камбьязо. Однако, как ни странно, почти через 10 минут именно этот защитник гостей оказался уже внутри чужого вратарского на завершение передачи Маккенни с правого фланга.

Далее команды постоянно обменивались острыми моментами, и игра выглядела очень оживленной и эмоциональной. До тех пор, пока ее не убил тот же Ла Пенна. На 43 минуте Бастони откровенно сымитировал фол Калулу на левом фланге обороны своей команды, но рефери повелся на это и показал игроку «Юве» вторую желтую карточку. А это тот случай, когда ни один VAR уже не может вмешаться в эпизод, хотя ситуацию действительно нужно было спасать от ошибки отдельного человека.

Вместо этого пришлось спасаться уже гостям, которым еще тайм нужно было сыграть в меньшинстве против соперника, который явно был не против этим подарком воспользоваться. Но именно у команды Спаллетти был первый голевой момент после перерыва, и если бы не Зоммер, который совершил сразу три сейва в одной атаке, то никто не знает, каким бы путем пошла эта игра в дальнейшем.

Но «Интер» в конце концов вернул себе инициативу со временем, и за четверть часа до начала компенсированного времени снова вышел вперед по счету. Киву приказал своим фланговым игрокам грузить мяч в штрафную чуть ли не вслепую, и одна из таких подач от Димарко в итоге нашла голову свежего Эспозито на 76 минуте. Однако чем «Ювентус» хуже? Пошли, и на этот раз уже через семь минут отыгрались снова, когда Маккенни оставил мяч на правом фланге чужой штрафной под удар Локателли в дальний угол.

На такой эмоциональной волне тогда находились гости, что начало казаться, будто они смогут удержать собственное преимущество. Но так только казалось, потому что в позиционной обороне туринец все же ошиблись снова и не удержали от дальнего удара Зелински в конце основного времени. А дальше отыгрываться в меньшинстве у них в третий раз уже не было ни сил, ни времени.

В следующем туре миланский «Интер» будет гостить в «Лечче», а туринский «Ювентус» примет «Комо».

Чемпионат Италии. 25 тур.

«Интер» – «Ювентус» - 3:2

Голы: Камбьязо, 17 (авт.), Эспозито, 76, Зелински, 90 – Камбьязо, 26, Локателли, 83

Предупреждения: Бастони, 9, Барелла, 53, Чалханоглу, 79 – Калулу, 32

Удаление: Калулу, 42

«Интер»: Зоммер – Бастони (Аугусто, 46), Аканджи, Биссек – Димарко, Сучич (Диуф, 66), Зелински, Барелла (Чалханоглу, 54), Луис Энрике (Эспозито, 66) – Л. Мартинес, М. Тюрам (Бонни, 86).

«Ювентус»: Ди Грегорио – Камбьязо (Опенда, 78), Келли, Бремер, Калулу – Миретти (Копмейнерс, 61), Локателли – Йылдиз (Бога, 75), Маккенни, Консейсан (Гольм, 46) – Дэвид (Кабаль, 61).

Арбитр: Федерико ла Пенна (Падуя, Италия).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

Удары (в створ) – 21(9): 11(8)
Угловые – 4:1
Оффсайды – 1:1

ИНТЕР - ЮВЕНТУС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

В первый раз в истории. Зелиньски вписал новое достижение в историю Интера
Интер – Ювентус – 3:2. Сумасшедшее дерби Италии. Видео голов и обзор матча
Интер – Ювентус – 3:2. Текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Sashko57
Важко грати 11 на 14.
+2
Harun Bakircioğlu
Маразм в том, что ВАРом можно смотреть только прямую красную, а если это вторая желтая, то нет. Чистейшая симуляция и вместо удаления Бастони отправили Калюлю. Интер не может - судья поможет. Первая победа у Юве за 4 матча и первая Интера в сезоне у итальянских топов Ювентуса, Наполи и Милана с таким душком.
+1
