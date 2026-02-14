Туран рассказал, что его больше всего удивляет в украинском футболе

Наставник Шахтера Арда Туран назвал факторы, которые ему нравятся в украинском футболе после того, как специалист начал с ним знакомство летом прошлого года.

– В августе 2025 года вы непосредственно познакомились с УПЛ. Что вас в ней больше всего удивило?

– Прежде всего, честно скажу, тактический уровень отличный, как и подход к игре и сосредоточенность на совершенствовании. Некоторые стадионы действительно старые, но они полны истории и обладают особой атмосферой – мне это очень нравится. В то же время новые стадионы не потеряли духа игры. Также ощущается рвение продолжать жить в условиях войны. Люди любят футбол: они приходят на матчи, приходят с детьми. Я помню выездной матч Кубка Украины с киевским «Динамо» – атмосфера была очень страстной.

Конечно, чувствуется соперничество, но в целом то, что я увидел в Украине, искренне, от всего сердца, произвело очень положительное впечатление и было исполнено любви. Я верю, что после окончания войны украинский футбол снова поднимется на самый высокий уровень. У вас отличный президент федерации, сильная национальная сборная и главный тренер. Я буду полностью поддерживать Украину и буду искренне болеть за вас в плей-офф, ведь очень хочу, чтобы команда попала на чемпионат мира.

Поэтому почти все, что я могу сказать об украинском футболе, является положительным.