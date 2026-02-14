Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран рассказал, что его больше всего удивляет в украинском футболе
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 19:47 | Обновлено 14 февраля 2026, 20:03
728
1

Туран рассказал, что его больше всего удивляет в украинском футболе

Нравятся стадионы, болельщики и уровень игры

14 февраля 2026, 19:47 | Обновлено 14 февраля 2026, 20:03
728
1 Comments
Туран рассказал, что его больше всего удивляет в украинском футболе
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран назвал факторы, которые ему нравятся в украинском футболе после того, как специалист начал с ним знакомство летом прошлого года.

– В августе 2025 года вы непосредственно познакомились с УПЛ. Что вас в ней больше всего удивило?
– Прежде всего, честно скажу, тактический уровень отличный, как и подход к игре и сосредоточенность на совершенствовании. Некоторые стадионы действительно старые, но они полны истории и обладают особой атмосферой – мне это очень нравится. В то же время новые стадионы не потеряли духа игры. Также ощущается рвение продолжать жить в условиях войны. Люди любят футбол: они приходят на матчи, приходят с детьми. Я помню выездной матч Кубка Украины с киевским «Динамо» – атмосфера была очень страстной.

Конечно, чувствуется соперничество, но в целом то, что я увидел в Украине, искренне, от всего сердца, произвело очень положительное впечатление и было исполнено любви. Я верю, что после окончания войны украинский футбол снова поднимется на самый высокий уровень. У вас отличный президент федерации, сильная национальная сборная и главный тренер. Я буду полностью поддерживать Украину и буду искренне болеть за вас в плей-офф, ведь очень хочу, чтобы команда попала на чемпионат мира.

Поэтому почти все, что я могу сказать об украинском футболе, является положительным.

По теме:
Милевский назвал команды, которым не место в УПЛ
Карпати готовят контракт для игрока сборной Украины. Он интересен Шахтеру
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14 февраля 2026, 06:32 9
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи

От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи

Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Футбол | 14 февраля 2026, 12:53 22
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола

Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы

МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
Футбол | 14.02.2026, 09:22
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Футбол | 14.02.2026, 06:45
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Ман Сити разобрался с Солфордом, оформив выход в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол | 14.02.2026, 18:58
Ман Сити разобрался с Солфордом, оформив выход в четвертьфинал Кубка Англии
Ман Сити разобрался с Солфордом, оформив выход в четвертьфинал Кубка Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NachoBarbero
потролив?)
Ответить
-1
Популярные новости
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 187
Футбол
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем