Милан рассматривает подписание сразу двух игроков из чемпионата Украины

Футболисты харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский и Эрмир Рашица находятся на радарах итальянского «Милана». Эту информацию подтвердил спортивный директор «россонери» Игли Таре, сообщает источник.

«Я слежу. У меня есть два человека, которые наблюдают за Восточной Европой, особенно за Украиной.

С большим интересом слежу за Рашицей из Металлиста 1925, следил за ним даже тогда, когда работал в Лацио. Также хороший защитник харьковчан Илья Крупский», – сказал Таре.

Ранее сообщалось, что футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко находится на радарах итальянского гранда.