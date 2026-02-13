Испания13 февраля 2026, 01:00 |
53
0
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля матч 24-го тура Ла Лиги
13 февраля 2026, 01:00 |
53
0
В понедельник, 16 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – БарселонаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 февраля 2026, 07:05 14
Вини и Мбаппе улучшают микроклимат
Футбол | 12 февраля 2026, 07:00 3
Футболист уйдет по окончании контракта
Футбол | 12.02.2026, 18:42
Футбол | 12.02.2026, 23:46
Футбол | 12.02.2026, 07:17
Комментарии 0
Популярные новости
11.02.2026, 06:23 1
12.02.2026, 09:40 14
11.02.2026, 11:05 7
11.02.2026, 07:05 3
12.02.2026, 19:43 38
11.02.2026, 08:48 68
12.02.2026, 00:02 5
12.02.2026, 10:16 152