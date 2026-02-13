Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
16.02.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 февраля 2026, 01:00 |
53
0

Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля матч 24-го тура Ла Лиги

13 февраля 2026, 01:00 |
53
0
Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 16 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФЛИК: «На поле не было того коллектива, который я стремлюсь видеть»
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Жирона - Барселона Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12 февраля 2026, 07:05 14
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Футбол | 12 февраля 2026, 07:00 3
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли

Футболист уйдет по окончании контракта

ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
Футбол | 12.02.2026, 18:42
ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Футбол | 12.02.2026, 23:46
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12.02.2026, 07:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 14
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 38
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 152
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем