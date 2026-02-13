Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После рекордных шести минут проверки VAR арбитр отменил гол Барселоны
Испания
13 февраля 2026, 05:56 |
685
0

После рекордных шести минут проверки VAR арбитр отменил гол Барселоны

Технический комитет судей дал объяснение о длительной проверке гола Пау Кубарси

13 февраля 2026, 05:56 |
685
0
После рекордных шести минут проверки VAR арбитр отменил гол Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Технический комитет судей предоставил пояснения относительно длительной проверки (более шести минут) гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в поединке против «Атлетико» (0:4).

Забитый мяч в дебюте второй половины полуфинала Кубка Испании был аннулирован арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой из-за фиксации положения вне игры.

«В процессе изучения эпизода, согласно действующему протоколу, специалисты ВАР задействовали полуавтоматическую технологию определения офсайда (SAOT).

Во время анализа был обнаружен программный сбой в процессе моделирования, вызванный чрезмерным скоплением игроков в кадре.

После попыток провести калибровку и подтверждения невозможности автоматического расчета, бригада ВАР, придерживаясь стандартных инструкций, начертила линии офсайда в ручном режиме для вынесения итогового вердикта.

Именно поэтому – в качестве исключительного случая – процедура проверки продлилась дольше обычного. Реконструкцию момента не удалось показать в прямом эфире, так как система SAOT не смогла сформировать изображение», – отмечается в официальном заявлении.

По теме:
Голкипер Барселоны – один из аутсайдеров в Испании по голевым ошибкам
Скандальный момент в полуфинале: Симеоне провоцировал Ямаля
Барселона потерпела наибольший разгром во времена Флика
Пау Кубарси Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Футбол | 13 февраля 2026, 00:02 11
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала

Матч завершился со счетом 4:0

Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»
Футбол | 13 февраля 2026, 05:02 0
Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»
Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»

Легендарный хавбек вспомнил свой культовый удар в финале ЧМ-2006

Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 09:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12.02.2026, 07:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 11
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
11.02.2026, 07:08 13
Олимпийские игры
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем