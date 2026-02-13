После рекордных шести минут проверки VAR арбитр отменил гол Барселоны
Технический комитет судей дал объяснение о длительной проверке гола Пау Кубарси
Технический комитет судей предоставил пояснения относительно длительной проверки (более шести минут) гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в поединке против «Атлетико» (0:4).
Забитый мяч в дебюте второй половины полуфинала Кубка Испании был аннулирован арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой из-за фиксации положения вне игры.
«В процессе изучения эпизода, согласно действующему протоколу, специалисты ВАР задействовали полуавтоматическую технологию определения офсайда (SAOT).
Во время анализа был обнаружен программный сбой в процессе моделирования, вызванный чрезмерным скоплением игроков в кадре.
После попыток провести калибровку и подтверждения невозможности автоматического расчета, бригада ВАР, придерживаясь стандартных инструкций, начертила линии офсайда в ручном режиме для вынесения итогового вердикта.
Именно поэтому – в качестве исключительного случая – процедура проверки продлилась дольше обычного. Реконструкцию момента не удалось показать в прямом эфире, так как система SAOT не смогла сформировать изображение», – отмечается в официальном заявлении.
