МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Тренер похвалил Стуани
Главный тренер «Жироны» Мичел выбрал лучшего футболиста, с которым он работал. Тренер выделил легенду каталонского клуба – уругвайского форварда Кристиана Стуани.
«Кристиан Стуани – лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне, это самый решительный игрок. Я полностью ему доверяю», – сказал Мичел.
В этом сезоне Стуани провел 14 матчей, в которых забил три гола.
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.
