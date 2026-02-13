МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Главный тренер «Жироны» Мичел выбрал лучшего футболиста, с которым он работал. Тренер выделил легенду каталонского клуба – уругвайского форварда Кристиана Стуани.

«Кристиан Стуани – лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне, это самый решительный игрок. Я полностью ему доверяю», – сказал Мичел.

В этом сезоне Стуани провел 14 матчей, в которых забил три гола.

