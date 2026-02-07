МИЧЕЛ: «Мне жаль этого футболиста. Это трагедия для Жироны»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.

«Жаль, что с Марком-Андре тер Штегеном так случилось, это действительно трагедия для клуба.

Ситуация очень сложная, но такова наша реальность. Казалось невозможным, что он приехал к нам и мы смогли насладиться его игрой всего две недели.

Я всегда говорил: я забочусь о том, что лучше для «Жироны». Когда нужно с кем-то поговорить, я делаю это лично и честно. Я не общался ни с Гассой, ни с Владом. Теперь эту позицию должен занять кто-то другой», – сказал Мичел.