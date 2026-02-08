Реал Сосьедад в непростом поединке победил Эльче

«Реал Сосьедад» одержал уверенную домашнюю победу над «Эльче» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Поединок, который состоялся на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в встрече на 24-й минуте открыл полузащитник Лука Сучич. Уже на 38-й минуте Микель Оярсабаль удвоил преимущество басков. «Эльче» быстро ответил – на 42-й минуте Андре Силва сократил отставание. Окончательную точку в матче поставил Орри Оускарссон, который отличился в конце встречи.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

После 23 туров «Реал Сосьедад» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эльче» имеет 24 балла и располагается на 14-й позиции.

Ла Лига. 23-й тур.

Реал Сосьедад – Эльче – 3:1

Голы: Сучич, 24, Оярсабаль, 37, Оускарссон, 89 – Силва, 42.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ