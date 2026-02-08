ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе

Футболист «Вильярреала» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе официально связал себя узами брака.

Он женился на своей возлюбленной – Тианне Трамп, с которой состоял в отношениях около полутора лет. Пара уже подтвердила, что их отношения перешли в новый этап, и они готовы начать семейную жизнь.

Сообщается, что супруга футболиста ранее приняла решение завершить свою карьеру, чтобы сосредоточиться на семье. Источники, близкие к паре, отмечают, что влюбленные давно планировали этот шаг и уверенно смотрят в совместное будущее.

Николя Пепе известен по выступлениям в ведущих европейских чемпионатах и за национальную сборную Кот-д’Ивуара. В последнее время он привлекает внимание болельщиков не только своей игрой на поле, но и событиями в личной жизни.