08 февраля 2026, 01:40 | Обновлено 08 февраля 2026, 01:46
ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе

Николя Пепе тайно женился на известной актрисе

Instagram. Тианна Трамп

Футболист «Вильярреала» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе официально связал себя узами брака.

Он женился на своей возлюбленной – Тианне Трамп, с которой состоял в отношениях около полутора лет. Пара уже подтвердила, что их отношения перешли в новый этап, и они готовы начать семейную жизнь.

Сообщается, что супруга футболиста ранее приняла решение завершить свою карьеру, чтобы сосредоточиться на семье. Источники, близкие к паре, отмечают, что влюбленные давно планировали этот шаг и уверенно смотрят в совместное будущее.

Николя Пепе известен по выступлениям в ведущих европейских чемпионатах и за национальную сборную Кот-д’Ивуара. В последнее время он привлекает внимание болельщиков не только своей игрой на поле, но и событиями в личной жизни.

