Фиорентина с голом Соломона потеряла очки в чемпионате Италии

7 февраля «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью в поединке чемпионата Италии.

Встреча прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.

Первый тайм остался за гостями – единственный мяч забил Казадеи. В начале второй 45-минутки экс-вингер «Шахтера» Соломон сравнял счет, забив свой второй гол в составе «фиалок», а после Кин вывел хозяев вперед. На 90+4-й минуте ничью команде из Турина принес Марипан.

С 18 очками «Фиорентина» занимает 17-е место турнирной таблицы. «Торино» с 27 очками идет на 13-й позиции.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Фиорентина – Торино – 2:2

Голы: Соломон, 51, Кин, 57 – Казадеи, 26, Марипан, 90+4

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.