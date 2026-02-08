Фиорентина с голом Соломона потеряла очки в чемпионате Италии
«Фиалки» сыграли вничью с «Торино»
7 февраля «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью в поединке чемпионата Италии.
Встреча прошла на «Стадио Артемио Франки» во Флоренции.
Первый тайм остался за гостями – единственный мяч забил Казадеи. В начале второй 45-минутки экс-вингер «Шахтера» Соломон сравнял счет, забив свой второй гол в составе «фиалок», а после Кин вывел хозяев вперед. На 90+4-й минуте ничью команде из Турина принес Марипан.
С 18 очками «Фиорентина» занимает 17-е место турнирной таблицы. «Торино» с 27 очками идет на 13-й позиции.
Чемпионат Италии. 24-й тур
Фиорентина – Торино – 2:2
Голы: Соломон, 51, Кин, 57 – Казадеи, 26, Марипан, 90+4
Фото матча:
