7 февраля, в рамках 24 тура Серии А между собой сыграют Фиорентина – Торино. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Этот сезон складывается непросто для Фиорентины, так как приходится вести борьбу за выживание. Клуб пока находится в зоне вылета, хотя ситуация не такая безнадежная, как была вначале года, так как отставание от спасительного 17 места составляет всего одно очко.

В последнем туре «фиалки» не смогли устоять на выезде против мощного Наполи, уступив со счетом 1:2. Данное поражение стало третьим кряду, во всех турнирах. Кроме Серии А, у Фиорентины еще есть Лига конференций, где в 1/16 финала придется сразиться с Ягеллонией. У клуба две кадровые потери перед этим противостоянием.

Торино

После 23 туров, «быки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны солидный, целых девять очков. Торино на этой неделе играл в Кубке Италии, где в четвертьфинале уступил на выезде Интеру – 1:2, прекратив выступления в турнире.

В последнем туре Серии А, команда одолела на своем поле Лечче со счетом 1:0, единственный мяч на счету шотландского нападающего Че Адамса. Таким образом, клуб сумел прервать серию из четырех поражений подряд в турнире. Шансов на еврокубки нет, остается только держаться на плаву, в середине турнирной таблицы. У «быков» большие кадровые проблемы, так как на поле не смогут выйти сразу восемь игроков.

Личные встречи

В матче первого круга команды не определили победителя, расписав нулевую ничью. Торино не побеждает соперника уже семь матчей кряду. В последних шести встречах забивалось меньше трех мячей.

Прогноз

Обе команды в последнее время демонстрировали не лучшие результаты, хотя Фиорентина в этой паре фаворит, так как играет дома и имеет выше уровень мотивации. Я ожидаю сложного матча, где у хозяев есть больше шансов на итоговый успех. Привлекательно здесь выглядит ставка на чистую победу «фиалок» за 1,81.