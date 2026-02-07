Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бундеслига: Боруссия Дортмунд приближается к Баварии, осечка Штутгарта
Чемпионат Германии
Вольфсбург
07.02.2026 16:30 – FT 1 : 2
Боруссия Д
Германия
07 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:35
82
0

Бундеслига: Боруссия Дортмунд приближается к Баварии, осечка Штутгарта

Состоялось 5 матчей 22-го тура чемпионата Германии

07 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:35
82
0
Бундеслига: Боруссия Дортмунд приближается к Баварии, осечка Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

7 февраля состоялось 5 матчей 22-го тура чемпионата Германии

  • «Гамбург» в гостях обыграл «Хайденхайм».
  • «Майнц» в родных стенах переиграл «Аугсбург».
  • «Санкт-Паули» сенсационно отобрал очки у «Штутгарта».
  • «Фрайбург» минимально переиграл «Вердер» – 1:0.
  • «Боруссия» Дортмунд одолела «Вольфсбург» и приблизилась к «Баварии» на расстояние в три очка.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Хайденхайм – Гамбург – 0:2

Голы: Кенигсдерффер, 45+3, Филипп, 78

Майнц – Аугсбург – 2:0

Голы: Амири, 8, 80 (пенальти)

Санкт-Паули – Штутгарт – 2:1

Голы: Салиакас, 35, Синани, 55 (пенальти) – Левелинг, 90

Фрайбург – Вердер – 1:0

Гол: Весте, 19

Удаление: Манзамби, 52

Вольфссбург – Боруссия Дортмунд – 1:2

Голы: Коулиракис, 52 – Брандт, 38, Гирасси, 87

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 20 16 3 1 74 - 18 08.02.26 18:30 Бавария - Хоффенхайм31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург 51
2 Боруссия Д 21 14 6 1 43 - 20 13.02.26 21:30 Боруссия Д - Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер 48
3 Хоффенхайм 20 13 3 4 43 - 23 08.02.26 18:30 Бавария - Хоффенхайм31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М 42
4 Штутгарт 21 12 3 6 38 - 28 14.02.26 19:30 Штутгарт - Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф 39
5 РБ Лейпциг 20 11 3 6 38 - 27 08.02.26 16:30 Кельн - РБ Лейпциг31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург 36
6 Байер 19 11 2 6 38 - 26 14.02.26 16:30 Байер - Санкт-Паули31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер 35
7 Фрайбург 21 8 6 7 32 - 33 14.02.26 16:30 Хоффенхайм - Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург 30
8 Айнтрахт Ф 21 7 7 7 41 - 46 14.02.26 16:30 Айнтрахт Ф - Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф 28
9 Унион Берлин 21 6 7 8 26 - 34 14.02.26 16:30 Гамбург - Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин 25
10 Кельн 20 6 5 9 29 - 32 08.02.26 16:30 Кельн - РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн 23
11 Гамбург 20 5 7 8 21 - 29 14.02.26 16:30 Гамбург - Унион Берлин07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург 22
12 Аугсбург 21 6 4 11 24 - 39 15.02.26 16:30 Аугсбург - Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин 22
13 Майнц 21 5 6 10 25 - 33 13.02.26 21:30 Боруссия Д - Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм 21
14 Боруссия М 20 5 6 9 24 - 33 14.02.26 16:30 Айнтрахт Ф - Боруссия М31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург 21
15 Вольфсбург 21 5 4 12 29 - 44 15.02.26 18:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули 19
16 Вердер 21 4 7 10 22 - 39 14.02.26 16:30 Вердер - Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф 19
17 Санкт-Паули 21 4 5 12 20 - 35 14.02.26 16:30 Байер - Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули 17
18 Хайденхайм 21 3 4 14 19 - 47 15.02.26 16:30 Аугсбург - Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм 13
Полная таблица

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
