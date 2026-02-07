07.02.2026 16:30 – FT 1 : 2
Германия07 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:35
82
0
Бундеслига: Боруссия Дортмунд приближается к Баварии, осечка Штутгарта
Состоялось 5 матчей 22-го тура чемпионата Германии
07 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:35
82
0
7 февраля состоялось 5 матчей 22-го тура чемпионата Германии
- «Гамбург» в гостях обыграл «Хайденхайм».
- «Майнц» в родных стенах переиграл «Аугсбург».
- «Санкт-Паули» сенсационно отобрал очки у «Штутгарта».
- «Фрайбург» минимально переиграл «Вердер» – 1:0.
- «Боруссия» Дортмунд одолела «Вольфсбург» и приблизилась к «Баварии» на расстояние в три очка.
Чемпионат Германии. 22-й тур
Хайденхайм – Гамбург – 0:2
Голы: Кенигсдерффер, 45+3, Филипп, 78
Майнц – Аугсбург – 2:0
Голы: Амири, 8, 80 (пенальти)
Санкт-Паули – Штутгарт – 2:1
Голы: Салиакас, 35, Синани, 55 (пенальти) – Левелинг, 90
Фрайбург – Вердер – 1:0
Гол: Весте, 19
Удаление: Манзамби, 52
Вольфссбург – Боруссия Дортмунд – 1:2
Голы: Коулиракис, 52 – Брандт, 38, Гирасси, 87
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|74 - 18
|08.02.26 18:30 Бавария - Хоффенхайм31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург
|51
|2
|Боруссия Д
|21
|14
|6
|1
|43 - 20
|13.02.26 21:30 Боруссия Д - Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер
|48
|3
|Хоффенхайм
|20
|13
|3
|4
|43 - 23
|08.02.26 18:30 Бавария - Хоффенхайм31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М
|42
|4
|Штутгарт
|21
|12
|3
|6
|38 - 28
|14.02.26 19:30 Штутгарт - Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф
|39
|5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|38 - 27
|08.02.26 16:30 Кельн - РБ Лейпциг31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург
|36
|6
|Байер
|19
|11
|2
|6
|38 - 26
|14.02.26 16:30 Байер - Санкт-Паули31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер
|35
|7
|Фрайбург
|21
|8
|6
|7
|32 - 33
|14.02.26 16:30 Хоффенхайм - Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|7
|7
|7
|41 - 46
|14.02.26 16:30 Айнтрахт Ф - Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф
|28
|9
|Унион Берлин
|21
|6
|7
|8
|26 - 34
|14.02.26 16:30 Гамбург - Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин
|25
|10
|Кельн
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|08.02.26 16:30 Кельн - РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн
|23
|11
|Гамбург
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|14.02.26 16:30 Гамбург - Унион Берлин07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург
|22
|12
|Аугсбург
|21
|6
|4
|11
|24 - 39
|15.02.26 16:30 Аугсбург - Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин
|22
|13
|Майнц
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|13.02.26 21:30 Боруссия Д - Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм
|21
|14
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|24 - 33
|14.02.26 16:30 Айнтрахт Ф - Боруссия М31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|5
|4
|12
|29 - 44
|15.02.26 18:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули
|19
|16
|Вердер
|21
|4
|7
|10
|22 - 39
|14.02.26 16:30 Вердер - Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф
|19
|17
|Санкт-Паули
|21
|4
|5
|12
|20 - 35
|14.02.26 16:30 Байер - Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули
|17
|18
|Хайденхайм
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|15.02.26 16:30 Аугсбург - Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм
|13
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2026, 06:32 4
Егор Ярмолюк рассказал о своих мечтах
Бокс | 07 февраля 2026, 09:14 0
Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине
Бокс | 07.02.2026, 06:02
Футбол | 07.02.2026, 10:22
Футбол | 07.02.2026, 17:52
Комментарии 0
Популярные новости
06.02.2026, 09:10 10
05.02.2026, 20:26 4
07.02.2026, 08:55 4
06.02.2026, 04:44
06.02.2026, 05:02 4
06.02.2026, 08:00 2
06.02.2026, 12:24 26
07.02.2026, 08:34 5