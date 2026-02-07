Бундеслига: Боруссия Дортмунд приближается к Баварии, осечка Штутгарта

14

20

5

6

9

24 - 33

14.02.26 16:30 Айнтрахт Ф - Боруссия М 31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М 25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт 17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М 14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М 11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург

21