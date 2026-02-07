Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» одержал выездную победу над «Ньюкаслом Юнайтед» – 3:2. Поединок состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Хозяева открыли счет на 24-й минуте: Свен Ботман попал в ворота соперников. На 37-й минуте Виталий Янельт сравнял счет, а на компенсированной к первому тайму второй минуте Игорь Тьяго реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Во втором тайме Бруно Гимарайнс снова установил паритет на 79-й минуте, но победный гол «пчел» забил Данго Уаттара на 85-й минуте.

Украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 56-й минуте и доиграл матч до конца.

После этого тура «Ньюкасл» с 33 очками занимает 12-е место, а «Брентфорд» поднялся на 7-ю строчку с 39 баллами. В следующем туре «сороки» 10 февраля сыграют на выезде против «Тоттенхэма», а «пчелы» 12 февраля примут «Арсенал».

АПЛ. 25-й тур.

Ньюкасл – Брентфорд – 2:3

Голы: Ботман, 24, Бруно, 79 (п) – Янельт, 37, Тьяго, 45+2 (п), Уаттара, 85.

