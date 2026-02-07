Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ
Чемпионат Англии
Ньюкасл
07.02.2026 19:30 – FT 2 : 3
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2026, 21:37 |
934
2

Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ

«Брентфорд» одолел на выезде «Ньюкасл».

07 февраля 2026, 21:37 |
934
2 Comments
Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» одержал выездную победу над «Ньюкаслом Юнайтед» – 3:2. Поединок состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Хозяева открыли счет на 24-й минуте: Свен Ботман попал в ворота соперников. На 37-й минуте Виталий Янельт сравнял счет, а на компенсированной к первому тайму второй минуте Игорь Тьяго реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Во втором тайме Бруно Гимарайнс снова установил паритет на 79-й минуте, но победный гол «пчел» забил Данго Уаттара на 85-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 56-й минуте и доиграл матч до конца.

После этого тура «Ньюкасл» с 33 очками занимает 12-е место, а «Брентфорд» поднялся на 7-ю строчку с 39 баллами. В следующем туре «сороки» 10 февраля сыграют на выезде против «Тоттенхэма», а «пчелы» 12 февраля примут «Арсенал».

АПЛ. 25-й тур.

Ньюкасл – Брентфорд – 2:3

Голы: Ботман, 24, Бруно, 79 (п) – Янельт, 37, Тьяго, 45+2 (п), Уаттара, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ
Исторично. Арсенал впервые с 2004 года имеет +9 очков преимущества
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2026, 03:02 22
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Список возглавил Лионель Месси

Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Футбол | 07 февраля 2026, 17:49 22
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо

Донецкая команда продолжает готовится к возобновлению сезона

Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Футбол | 07.02.2026, 04:02
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Футбол | 07.02.2026, 20:51
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vanil10
В чому сенсація? Брентфорд краще виступає в цьому сезоні, як мінімум до матчу на нічию були хороші кефи.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 1
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем