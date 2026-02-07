Германия07 февраля 2026, 21:50 |
75
0
Байер потерял очки в чемпионате Германии
«Аптекари» потеряли очки в игре с «Боруссией» Менхенгладбах
«Байер» потерял очки в чемпионате Германии, сыграв вничью с менхенгладбахской «Боруссией».
Поединок 22-го тура чемпионата Германии стартовал в 19:30 по Киеву.
Команды разошлись миром, забив по голу в первой 45-минутке – 1:1.
С 36 очками «Байер» занимает 5-е место Бундеслиги. «Боруссия» Менхенгладбах с 12 очками идет 12-й.
Чемпионате Германии. 22-й тур
Боруссия Менгхенгладбах – Байер – 1:1
Голы: Энгельхардт, 10 – Сандер, 44 (автогол)
Фото матча:
