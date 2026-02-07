Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер потерял очки в чемпионате Германии
Германия
07 февраля 2026, 21:50 |
75
0

Байер потерял очки в чемпионате Германии

«Аптекари» потеряли очки в игре с «Боруссией» Менхенгладбах

07 февраля 2026, 21:50 |
75
0
Байер потерял очки в чемпионате Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

«Байер» потерял очки в чемпионате Германии, сыграв вничью с менхенгладбахской «Боруссией».

Поединок 22-го тура чемпионата Германии стартовал в 19:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды разошлись миром, забив по голу в первой 45-минутке – 1:1.

С 36 очками «Байер» занимает 5-е место Бундеслиги. «Боруссия» Менхенгладбах с 12 очками идет 12-й.

Чемпионате Германии. 22-й тур

Боруссия Менгхенгладбах – Байер – 1:1

Голы: Энгельхардт, 10 – Сандер, 44 (автогол)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Бундеслига: Боруссия Дортмунд приближается к Баварии, осечка Штутгарта
Боруссия Менхенгладбах – Байер. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Вольфсбург – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Футбол | 07 февраля 2026, 20:51 0
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках
Олимпийские игры | 07 февраля 2026, 14:54 7
ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках
ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках

Соревновательную программу открыл женский скиатлон

Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Футбол | 07.02.2026, 06:32
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Футбол | 07.02.2026, 10:22
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07.02.2026, 03:02
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 6
Бокс
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем