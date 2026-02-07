Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ
Испанец с большим отрывом лидирует в лиге по этому показателю
Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл матч АПЛ без пропущенных мячей.
Произошло это в матче 25-го тура, в котором «канониры» победили «Сандерленд» со счетом 3:0.
Начиная с сезона 2023/24, когда Рая стал игроком «Арсенала», ни один другой вратарь АПЛ не имеет в своем активе такого количества сухих матчей.
Ближайшим преследователем Раи является Джордан Пикфорд из «Эвертона», в активе которого 34 матча без пропущенных мячей за аналогичный период.
Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24
- 42 – Давид Райя (Арсенал)
- 34 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 23 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- 23 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- 22 – Роберт Санчес (Челси)
- 21 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- 20 – Эдерсон (Манчестер Сити)
- 20 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
- 20 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 18 – Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
Most clean sheets in the Premier League since 2023/24. 🧤 https://t.co/9QZpUSsVRT pic.twitter.com/d65Lueroi2— Squawka (@Squawka) February 7, 2026
