Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл матч АПЛ без пропущенных мячей.

Произошло это в матче 25-го тура, в котором «канониры» победили «Сандерленд» со счетом 3:0.

Начиная с сезона 2023/24, когда Рая стал игроком «Арсенала», ни один другой вратарь АПЛ не имеет в своем активе такого количества сухих матчей.

Ближайшим преследователем Раи является Джордан Пикфорд из «Эвертона», в активе которого 34 матча без пропущенных мячей за аналогичный период.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24

42 – Давид Райя (Арсенал)

34 – Джордан Пикфорд (Эвертон)

23 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)

23 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)

22 – Роберт Санчес (Челси)

21 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

20 – Эдерсон (Манчестер Сити)

20 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)

20 – Бернд Лено (Фулхэм)

18 – Андре Онана (Манчестер Юнайтед)