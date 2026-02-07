Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ
Англия
07 февраля 2026, 23:03 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:06
77
0

Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ

Испанец с большим отрывом лидирует в лиге по этому показателю

07 февраля 2026, 23:03 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:06
77
0
Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ
Давид Райя

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл матч АПЛ без пропущенных мячей.

Произошло это в матче 25-го тура, в котором «канониры» победили «Сандерленд» со счетом 3:0.

Начиная с сезона 2023/24, когда Рая стал игроком «Арсенала», ни один другой вратарь АПЛ не имеет в своем активе такого количества сухих матчей.

Ближайшим преследователем Раи является Джордан Пикфорд из «Эвертона», в активе которого 34 матча без пропущенных мячей за аналогичный период.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24

  • 42 – Давид Райя (Арсенал)
  • 34 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 23 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • 23 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • 22 – Роберт Санчес (Челси)
  • 21 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 20 – Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 20 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
  • 20 – Бернд Лено (Фулхэм)
  • 18 – Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
По теме:
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
Росеньор вошел в число топ-тренеров Челси после серии побед в АПЛ
За Вест Хэм в АПЛ забивали 180 игроков. Больше только у одной команды
Давид Райя Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Сандерленд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Футбол | 07 февраля 2026, 23:24 0
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»

Мирон Богданович – о заявлениях Джанни Инфантино

Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07 февраля 2026, 05:32 10
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины

Топалов перешел в «Актобе»

Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Бокс | 07.02.2026, 06:02
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 07.02.2026, 21:10
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Футбол | 07.02.2026, 04:02
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 1
Бокс
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 7
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем